Autópálya-rendőrök: a nyomozó ügyészség mindenkit börtönbe küldene

Rendőrautó hajt ki a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség épületéből kedden. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Kisalföld tegnapi számában írtuk meg, hogy TEK-es akcióval fogták el azokat a rendőröket, akik mostanáig az autópálya melletti – lébényi – őrsnél szolgálatot teljesítettek, de a gyanú velük szemben az, hogy zsebre dolgoztak (TEK-esek rohanták le a lébényi rendőrőrsöt – Kisalföld, 2019. február 27., 1–3. oldal). Kedden késő estig folyt a kihallgatásuk, szerdán a bíróság következett.A bűncselekményért, amivel gyanúsítják őket, akár 12 év szabadságvesztés is kiszabható. A Kisalföld megtudta: a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség mind a 18 őrizetben lévő gyanúsított esetében letartóztatásra tett indítványt. A kényszerintézkedés elrendeléséről a Győri Törvényszék Katonai Tanácsa dönt. A tárgyalások már tegnap délután elkezdődtek, s ma folytatódnak. Ha a határozatok megszülettek, hírt tudunk adni arról, hogy végül hányuknak kell börtönbe vonulniuk, míg nyomoznak ellenük.Mint ismert, az akció során házkutatásokat is tartottak, s ezek során több mint 10 ezer eurót (3,2 millió forintot) foglaltak le. De ez nem a vége, további nyomozati cselekmények várhatók. Bizonyosan kihallgatják az érintettek közvetlen hozzátartozóit is – közülük többen tegnap elmentek a bíróságra, hogy hozzátartozójukat láthassák. Nyilatkozni egyikük sem akart, de középkorú férfiak és nők mellett fiatal arcok is feszülten figyelték a folyosót, ahol a gyanúsítottakat – a kameráktól távol – a tárgyalótermekbe kísérték.Azért a többes szám, mert két bírói tanácsnak is fel kellett állnia, hogy a 18 ügyet másfél nap alatt le tudják tárgyalni. Ahogy írtuk, tegnap hat ember esetében határoztak, ma pedig tizenkettőben fognak. A korrupciós ügyben szinte a teljes lébényi rendőrőrs érintett, információink szerint az eljárás során csak a parancsnok és a helyettese maradhatott a beosztásában. A gyanú hivatalosan így hangzik: bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények.Az ORFK is reagált az országos visszhangot keltő ügyre, közleményében felhívja a figyelmet: „A rendőrség továbbra is kiáll a testület értékei mellett. Elutasít minden jogsértő magatartást, és elhatárolódik az ilyen cselekményt elkövetőktől." Hangsúlyozták, hogy „az állomány döntő többsége az esküjéhez híven, hazája iránt elkötelezetten, tisztességesen teljesíti feladatait. Ugyanakkor a rendőrség vezetése a jövőben is mindent elkövet azért, hogy bűncselekményt elkövető személyek ne szolgáljanak a testületnél."