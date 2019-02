Autópálya-rendőrök: 18 gyanúsítottat letartóztattak, kilencen fellebbeztek - fotók

A Győri Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapi időtartamra elrendelte annak a tizennyolc gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket hivatali vesztegetés gyanúja miatt vettek őrizetbe - közölte Havasiné Kulcsár Petra, a Győri Törvényszék szóvivője.A bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított rendőrök esetében a bíróság a megalapozott gyanú fennállását megállapította és a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó bírói engedélyes kényszer-intézkedés elrendelését indokoltnak látta.A bíróság a kényszer-intézkedés feltételeinek fennállását megállapította egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélyére, másrészt a bizonyítás nehezítésének, illetve megakadályozásának veszélyére tekintettel.A bíróság a határozat indokolásában rámutatott arra is, hogy az úgynevezett katonai fegyelmi ok is megalapozza a letartóztatás elrendelését. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a fegyelmi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a gyanúsított katonai közegben maradjon, abban az esetben a törvény szerint alkalmazható ez a kényszerintézkedés a gyanúsítottal szemben.A döntés kilenc gyanúsított esetében végleges, míg kilenc gyanúsított jogorvoslatot jelentett be ellene.Fél óra csúszással, de elkezdődött a hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsított autópálya-rendőrök tárgyalása Győrben. Megírtuk, hogy összesen 18 ember letartóztatását kezdeményezi a nyomozó ügyészség, szerdán délután hat rendőr ügyét már tárgyalták is. Úgy tudjuk, mindegyiküknél elrendelte a letartóztatást a katonai tanács, tehát a bíróságról a börtönbe vezették őket.Csütörtökön (délelőtti, délutáni bontásban) hat-hat rendőrrel folytatódik a monstre tárgyalássorozat, két bírói tanács tárgyal egyszerre. Hatosával hozták reggel - bilincsben - az embereket a Győri Törvényszékre. A készenlétisekkel együtt, akik a gyanúsítottakat kísérik, egy teljes folyosó tele volt rendőrrel. Most is itt vannak a rendőrök hozzátartozói, de a feleségek érhető módon nem akarnak nyilatkozni.A Kisalföld több részletet megtudott a felderítésről, többek között azt, hogy hónapokig tartó, titkos nyomozás előzte meg a rajtaütésszerű akciót, amelyben 150 TEK-es és készenlétis fogta el a lébényi rendőrőrs majd minden tagját.A most bíróság előtt állók közül van olyan, aki több mint negyedszázada szolgált a testületben. További részleteket a Kisalföld pénteki számában olvashatnak.A bíróság azt követően ad ki közleményt, hogy az összes tárgyalás lezajlott. Késő délutánra derül ki tehát, hány ember kerül börtönbe. Nem kis fejtörést jelent egyébként az, ha mindenki, mert ennyi embert a győri börtön nem tud fogadni - a rendőröket értelemszerűen külön-külön kell ugyanis tartani, nem beszélhetnek egymással. A megoldás nyilvánvalóan az, hogy több bv-intézet fogadja őket; ha kell. Ez délután kiderül.

Korábban írtuk

A Kisalföld tegnapi számában írtuk meg, hogy TEK-es akcióval fogták el azokat a rendőröket, akik mostanáig az autópálya melletti – lébényi – őrsnél szolgálatot teljesítettek, de a gyanú velük szemben az, hogy zsebre dolgoztak (TEK-esek rohanták le a lébényi rendőrőrsöt – Kisalföld, 2019. február 27., 1–3. oldal). Kedden késő estig folyt a kihallgatásuk, szerdán a bíróság következett.A bűncselekményért, amivel gyanúsítják őket, akár 12 év szabadságvesztés is kiszabható. A Kisalföld megtudta: a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség mind a 18 őrizetben lévő gyanúsított esetében letartóztatásra tett indítványt. A kényszerintézkedés elrendeléséről a Győri Törvényszék Katonai Tanácsa dönt. A tárgyalások már tegnap délután elkezdődtek, s ma folytatódnak. Ha a határozatok megszülettek, hírt tudunk adni arról, hogy végül hányuknak kell börtönbe vonulniuk, míg nyomoznak ellenük.Mint ismert, az akció során házkutatásokat is tartottak, s ezek során több mint 10 ezer eurót (3,2 millió forintot) foglaltak le. De ez nem a vége, további nyomozati cselekmények várhatók. Bizonyosan kihallgatják az érintettek közvetlen hozzátartozóit is – közülük többen tegnap elmentek a bíróságra, hogy hozzátartozójukat láthassák. Nyilatkozni egyikük sem akart, de középkorú férfiak és nők mellett fiatal arcok is feszülten figyelték a folyosót, ahol a gyanúsítottakat – a kameráktól távol – a tárgyalótermekbe kísérték.Azért a többes szám, mert két bírói tanácsnak is fel kellett állnia, hogy a 18 ügyet másfél nap alatt le tudják tárgyalni. Ahogy írtuk, tegnap hat ember esetében határoztak, ma pedig tizenkettőben fognak. A korrupciós ügyben szinte a teljes lébényi rendőrőrs érintett, információink szerint az eljárás során csak a parancsnok és a helyettese maradhatott a beosztásában. A gyanú hivatalosan így hangzik: bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények.Az ORFK is reagált az országos visszhangot keltő ügyre, közleményében felhívja a figyelmet: "A rendőrség továbbra is kiáll a testület értékei mellett. Elutasít minden jogsértő magatartást, és elhatárolódik az ilyen cselekményt elkövetőktől." Hangsúlyozták, hogy "az állomány döntő többsége az esküjéhez híven, hazája iránt elkötelezetten, tisztességesen teljesíti feladatait. Ugyanakkor a rendőrség vezetése a jövőben is mindent elkövet azért, hogy bűncselekményt elkövető személyek ne szolgáljanak a testületnél."