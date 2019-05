Autófórum Riegler: szalonavató és 25 éves jubileum - fotók

A cég Győrben három, míg Tatabányán egy telephellyel rendelkezik, és gépjármű-értékesítésen túl szervizeléssel és felépítménygyártással is foglalkozik. Az elmúlt 25 évben több mint 15 ezer gépkocsit értékesítettek.A most elkészült beruházás értéke közel 400 millió forint, s a teljes Pesti úti telephely megújult. Jelentős mértékben nőtt a termelőkapacitás, 1200 négyzetméter szerviz-, raktár- és műszaki területtel növekedett a győri székhely. A cég tulajdonosa, Riegler Antal ugyanakkor nem csak az épületről beszél szívesen:– Az itt dolgozó emberek többsége régi „bútordarab". A jelenlegi hatvanhat főből harminchat több mint tíz éve itt dolgozik. Fontos szempont ez ügyfeleinknek is, hiszen egy évekig tartó kapcsolat során szinte baráti viszonyban keresik már fel az illetékes kollégákat. Erre vagyok talán a legbüszkébb.