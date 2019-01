Audi-sztrájk Győrben - Megállapodtak a bérekről, este véget ér a sztrájk - mutatjuk a számokat

Forrás: www.ahfsz.hu

16.06 - Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében



A győri sztrájk miatt az ingolstadi gyárban le kellett mondani a csütörtöki és a pénteki műszakokat és a vasárnapról hétfőre virradóra tervezett rendkívüli műszakot is - ismertette a német autógyártó társaság egy szóvivője szerdán.



Ingolstadtban hétfő óta szünetel a termelés, több mint tízezer járművet nem tudnak legyártani, mert hiányoznak hozzájuk a Győrben készülő motorok.



Egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat újra a termelés. Folyamatosan értékelik a helyzetet, várhatóan pénteken lehet majd döntést hozni arról, hogy mikor folytatódjék a munka - mondta a szóvivő.



Az Audi másik németországi gyára, a neckarsulmi üzem nem állt le, csütörtökre is van még megfelelő számú motor a járművek összeszereléséhez - ismertette.



A sztrájk miatti bevételkiesést és egyéb költségeket egyelőre nem lehet kiszámítani - mondta a szóvivő, kiemelve, hogy a szállítmányozástól a bérekig egy sor tényezőt figyelembe kell venni. Az biztos, hogy "minden sztrájk költséges", így a győri is - jegyezte meg.



Győrben nemcsak Audi, hanem Volkswagen márkájú járművekbe is készítenek motorokat, a győri Audi-telephely a számos márkát egyesítő Volkswagen (VW) konszern legnagyobb motorgyártó üzeme.



Ezzel kapcsolatban a VW az MTI érdeklődésére közölte, hogy "a Volkswagen legtöbb telephelyén változatlanul zajlik a termelés", és "a győri sztrájk hatása csak néhány telephelyen érezteti hatását".



A közleményben hozzátették: meghozták az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a sztrájk a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a termelést, és továbbra is szoros figyelemmel követik a győri fejleményeket.

A munkavállalói és a munkaadói oldal a bértárgyalást lezárta szerdán. A tárgyalófelek megegyeztek a bérmegállapodás tartalmáról. Ennek következtében az Audi Hungária Független Szakszervezet által meghirdetett sztrájk az EA211 (P3), az e-motor (P2) és a V6 FSI (P6) területeken szerda 18.00 órakor, a többi területen 20 órakor véget ér. A megállapodás lényegi elemeit a mellékelt táblázat tartalmazza - tájékoztatott honlapján a szakszervezet. : 18 százalék alapbéremelés, de minimum 75 ezer forint havonta. 400 ezer forint a cafeteria összege, a lojalitás bónusz az ötödik évtől jár, évenként 1500 forinttal emelkedik. Ezek a legfontosabb számok, a további részletek hamarosan.Az Audi Hungaria igazgatósága a bértárgyalási időszak alatt célul tűzte ki, hogy egy mindkét fél számára elfogadható megállapodás szülessen, amely hozzájárul munkatársaink elégedettségéhez, biztosítja az Audi Hungaria gazdaságosságát, és garantálja a munkahelyek hosszú távú biztonságát az Audi Hungariánál.A megállapodás után a sztrájk 2019.01.30-án az esti órákban befejeződik, a termelés az Audi Hungaria minden gyártóterületén újra elindul˝ - tudatta a vállalat kommunikációs vezetője.

Folytatódik a sztrájk

A zászlókat akkor teszik le, ha megállapodás születik. Fotó: H. B. E.

Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által meghirdetett egy hetes sztrájk a győri gyárban, mert a keddi tárgyalások sem vezettek megállapodáshoz - közölte közösségi oldalán az érdekképviselet.A tájékoztatás szerint a keddi tárgyalási sorozat késő estig tartott, ahol az Audi új ajánlatot tett.A vállalat 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emelné a dolgozók bérét, a cafeteria összege pedig 300 ezer forintról 400 ezer forintra nőne.Az érdekképviselet azt írja, hogy "fontos döntés előtt állunk, hiszen fel kell térképeznünk a további lehetőségeket, valamint az ezután következő lépéseinket".Az AHFSZ január 24-e reggel hat és január 31-e reggel hat óra közötti időre hirdetett egyhetes sztrájkot, mert az Audi Hungaria Zrt. és a szakszervezet nem tudott megállapodni az idei évi bérekről a tavaly szeptember óta tartó tárgyalások során.A sztrájk ideje alatt teljesen leállt a termelés Győrben, a termeléskiesés miatt hétfőn leállították a gyártást az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban, mert hiányoznak a Győrben készített motorok.Az Audi másik németországi üzemében, a neckarsulmi gyárban szerdáig van megfelelő számú motor a járművek összeszereléséhez. A hét második felétől ott is vizsgálni kell majd a gyártás folytatásának feltételeit.Félti a magyar gazdaságot Parragh László a győri munkabeszüntetés miatt, az ugyanis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint az ország befektetői megítélését ássa alá - olvasható a Világgazdaság keddi cikkében A cikk megemlíti, aggodalommal szemléli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Audi győri gyárában zajló sztrájkot – erről a köztestület elnöke beszélt a Világgazdaságnak. Parragh László szerint a csütörtök óta tartó munkabeszüntetésnek van egy szélesebb kontextusa annál, mint hogy milyen nyomot hagy az Audi termelésében, ez pedig az, hogy a teljes magyar gazdaságnak is komoly károkat okozhat.Az események erősen rongálják a Magyarországról alkotott befektetői képet, amely eddig megbízhatóságot és kiszámíthatóságot mutatott – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ezt a beruházói alaphangulatot nem írják felül a mostani történések, de mindenképpen aláássák.A kelet-európai Volkswagen és Audi-gyárak üzleti modellje eltérő, ezért az Audi Hungária HR blogján közzétett írás szerint az Audi Hungária Független Szakszervezet összehasoníthatatlan adatokat hasonlít össze, mikor arra hivatkozik, hogy a Volkswagen szlovák és lengyel, valamint a Volkswagen-csoporthoz tartozó Škoda gyáraiban az árbevételhez képest is magasabb a bérek aránya (4,7 és 6 százalék között, Győrben ez az arány 3,11 százalék)."Az AH árbevételének döntő része anyagköltség, azaz az általunk gyártott termékekbe beépített, beszállítók által termelt alkatrészek ára. Tehát minél több az anyagköltség, annál magasabb az árbevétel. Amennyiben az elszámoló ár nyereségtartalma több, az árbevétel is ennek megfelelően magasabb. Ezt a tényt az elemzés figyelmen kívül hagyta: az egyes vállalatok üzleti modelljeinek ismerete nélkül az árbevétel adatok és az abból képzett számok nem összehasonlíthatóakMíg az AH esetében a fenti értékben például a személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. VBK) nem lettek figyelembe véve, addig a VW SK esetében a bérjárulékon és a nyugdíjprogramon felül minden bérköltség befolyt a számításba. Ez így nem összehasonlítható. Ehhez vegyük számításba, hogy már az árbevétel (ld. fent) sem volt összehasonlítható. Az így kapott végeredményből levont, szakmainak beállított következtetés helytelen"- írják.Az eltérő üzleti modell miatt az Audi HR szerint a hozzáadott érték és az árbevétel arányának, valamint értékcsökkenési eljárás összehasonításának sincs túl sok értelme önmagában. "Ahhoz, hogy «almát almával» hasonlítsunk össze, az egyes elemeket közös nevezőre kell hozni, ami csak a vállalatok szakértőinek bevonásával lehetséges" - írják.Monstre, többórás és többfordulós tárgyalásokat tartott az Audi vállalatvezetése és szakszervezete az elmúlt 24 órában; ez arra utal, hogy az események valóban felgyorsultak. A 168 órás sztrájk a vége felé tart, mindkét fél engedett valamennyit, de egyikük szerint sem eleget.A hétfő esti eseményeknél hagytuk abba, az Audi vállalatvezetése és szakszervezete (AHFSZ) aznap négy tárgyalási fordulót tartott, mégpedig éjjelig. A munkáltató egy, a szakszervezet két ajánlatot tett le az asztalra, ezekkel indult el a matekozás.A vállalatvezetés megadta volna a 18 százalékos (minimum 75 ezer forintos) béremelést, ami a szakszervezet követelése volt az első perctől kezdve, a cafeteriát viszont 300 ezer forintra vitte volna le. Mint ismert, az eredeti ajánlat ennél a tételnél 620 ezer forint volt a vállalatvezetés részéről, de az AHFSZ korábban még 787 ezret követelt. Fontos az is, hogy a vállalatvezetés az előbb említett számokat 15 hónapra ajánlotta fel.Kedden az egyik kommentben az szerepelt, hogy „a munkáltató ajánlata nem gazdasági »csiki-csuki«, hanem érdemi emelés. Az éves VBK (cafeteria) keret bruttó 320 ezer forinttal való csökkentéséért a legalacsonyabb bérű munkatársak évi bruttó 975 ezer forintot kaptak volna – ez a legalább havi 75 ezer x 13 hónap..."Az idő nyilvánvalóan sürget, mert a győri motorokra és alkatrészekre szükség lenne Ingolstadtban, Neckarsulmban és Pozsonyban is.A szakszervezet más számokkal állt elő. A cafeteriánál ők a 787 ezer forint helyett elfogadták volna a 620 ezret (a 300-at semmiképp), s lemondtak volna a 4 százalékos mozgóbér alapbérbe való beépítéséről, továbbá a lojalitási bónusznál is tettek gesztusértékű ajánlatot (no nem akkorát, amekkora a vállalat előirányzata); de az ő követelésük egy évre 18 százalékos alapbéremelést indítványozott, 15 hónapra pedig 22 százalékot (minimum havi 100 ezer forintot). A „csiki-csuki" kifejezést ők használták akkor, amikor ezt írták: „Ha figyelmesen megnézzük, akkor az emelendő alapbér miatt a béren kívüli juttatás gyakorlatilag megfeleződött és az így »felszabadult« összeg, valamint a lojalitási bónusz jelenlegi értékeken hagyása adja ki ezt az összeget. (...) A munkatársainkat nem szabad ennyire lebecsülni, mi tudjuk, hogy ők is számolnak és átlátnak a szitán!"Az idő nyilvánvalóan sürget, mert a győri motorokra és alkatrészekre szükség lenne Ingolstadtban,Neckarsulmban és Pozsonyban is. Van, ahol már teljesen leállt a magyar sztrájk miatt a termelés, van, ahol akadozik. Pozsony kapcsán adta ki a Reuters, hogy a Volkswagen hazairányítja azt az 500 magyar dolgozót, akiket még 2016-ban kölcsönöztek ki a győri Audi-gyárból. Ez minden bizonnyal a sztrájktól független, két évvel ezelőtt eleve jelezték az ingázást vállaló magyaroknak, hogy ideiglenesen dolgoznak majd a Skoda-gyárban.A német Manager Magazin ugyanakkor arról ír, hogy miközben a győri audisok a béremelésért sztrájkolnak, addig a német anyacég éppen masszív költségcsökkentésre készül a nagyobb profit érdekében. Alexander Seitz pénzügyi igazgató a lapnak azt nyilatkozta, hogy a vállalat a többi közt a személyzeti költségeken spórolna: amegüresedő állásokat a jövőben már nem töltenék be, sőt, a német lap forrásai szerint leépítésekre is készülnek.Győrben tegnap délután három órakor ismét munkástanácsot tartottak. Előtte volt már egy eredménytelen tárgyalási forduló, öt órakor pedig ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felek. Lapzártánkkor annyit lehetett tudni, hogy a tárgyalások ma folytatódnak.