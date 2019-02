Attól félnek, megszököm? - kérdezte a Győri Járásbíróság udvaráról elfutott rab - fotók

szö ésekor is a 12 éves büntetését töltötte, amit fegyveres rablásért kapott. Ha semmi nem történt volna, 2026 januárjában szabadul. De történt. Ahogy korábban, úgy a mostani, másodfokú tárgyaláson is azt hangsúlyozta, szö ésében leginkább az motiválta, hogy az életét féltette a sopronkőhidai börtönben. Egy mobiltelefon-ügyben ugyanis nem ő vitte el a „balhét" – ezért esett ki a pixisből, s szerzett életre szóló haragos(oka)t magának. „Abban voltam, hogy ha visszavisznek, jobbról-balról szétszurkálnak", írta le a helyzetét, de azért jól látszott csütörtökön is, amit róla mondtak: „Igazi rafkós bűnöző, aki nagyon megtanulta, mikor mivel kell előállnia"., az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a vádlott és ügyvédje enyhítésért fellebbezett. Így került az ügy a Győri Törvényszékre, s azon belül is mindjárt a díszterembe, ahol legutóbb még a vörösiszap-pert tárgyalták. Négyen ísérté Z-t a terembe, kezét ezúttal nem hátul, hanem elöl bilincselté meg (az első fokú tárgyaláson hátul rögzítetté ). Eljött a tárgyalása az édesapja is, akivel az ítélkezés alatti szünetben szeretett is volna néhány szót váltani – ez általában mással is így van –, de a kommandós egység vezetője a fejét rázta: nem lehet. Ekkor hangzott el a címben idézett mondat Z. Krisztiántól, nyilván nem gondolva komolyan annak tartalmát, hogy ő ebből a helyzetből megszökhet.Nyilvánvaló volt ugyanakkor – s ez az indokláskor is elhangzott –, hogy a bíróság a valós bűnhődésnek csak a töredé ét tudja években kiszabni. Z. Krisztián eddig is nagy árat fizetett a futásáért – de leginkább a fegyházban.Ezért most az érettségit tűzte ki célul, de magántanuló, s a tananyagot úgy kapja meg, hogy beadja a bv-s a fénymásolt papírt; ebből értse, majd tanulja meg, aztán írásban vizsgázhat. Az első félévnél tart egyelőre, nem tudja, a tesztjei milyenek eddig. De nyilván ez most a kevésbé fájó neki, a magánzárka valóban kemény dolog, még a legrafkósabb bűnözőnek is.; ezt az egy ttel ezelőtti (igaz, fővárosi) események fényében nem lehetett nem meghallani. A tanácsvezető bíró hangsúlyozta, a törvény azért szab ki alacsonynak tűnő büntetést egy ilyen bűncselekményért, mert „ha valaki el tud szökni, akkor azért nem elsősorban ő a felelős, hanem az, aki őt őrizte". Igenis a bv-nek kell megvizsgálnia, hogy hol a hiba: milyen ellenőrzéseken ment át például Z. Krisztián, mielőtt a győri börtönből a járásbíróságra átszállítottá ; ki és hogyan bilincselte meg; s valóban a szabadban kellett-e várakozni, amíg a rabszállító megérkezett érte...