Átadták a felújított Kiskúti úti bölcsődét Győrben

Az intézmény fennállásának 50. évfordulójára megújult bölcsőde ünnepélyes átadóját csütörtök délután tartották.„Az önkormányzat saját forrásból, állami támogatással és pályázati lehetőségekkel újítja meg intézményhálózatát, amelyben nagyon fontos szerepet játszanak a bölcsődék. A kormányzat sokat tesz a családokért, amelybe az édesanyák munka világába való visszatérésének segítése is bele tartozik. Ennek fontos eleme a megfelelő bölcsődei ellátás, amely Győrben magas színvonalú" – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester, aki az intézmény ötven éves évfordulója alkalmából a városháza ezüst emlékérmét adományozta a bölcsődének, jutalmazta a legidősebb dolgozót, a gyermekek számára pedig játékokat adott át. Kara Ákos államtitkár, győri országgyűlési képviselő kiemelte, kisebbik fia révén személyes a kötődés az intézmény iránt, hiszen ő is ide járt bölcsődébe. Az itt dolgozók szeretetteljes közeget biztosítottak akkor is, és ma is a gyermekek számára. Hozzáfűzte, a városban gondos intézmény-felújítási program valósul meg, amely minden generáció hasznát szolgálja.Az államtitkár emléklap átadásával köszönte meg az intézmény szerepének elmúlt ötven évét. A városrészben élők nevében Kalmár Ákos, önkormányzati képviselő, míg az intézményben dolgozók nevében Bartalné dr. Tóth Györgyi, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat igazgatója mondott köszönetet a felújításért.A projekt átfogó célja a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatása volt, munkaerőpiacra történő visszatérésük elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.A felújítás révén a mai kor követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet alakítottak ki a Kiskúti úti bölcsődében, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja.A fejlesztéssel tovább emelkedett Gyárváros településrészen a közszolgáltatások színvonala. Legfontosabb cél a bölcsődés korú gyermekek ellátási körülményeinek javítása volt, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése, felzárkóztatása. Cél volt a modern, gyermekbarát infrastruktúra kialakítása, egészséges, motiváló környezet megteremtése, a családokkal közösen a gyermekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésének biztosítása, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, továbbá az akadálymentes környezet biztosítása, mely megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. A projekt keretében eszközök beszerzése is megtörtént.Az új bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök, udvari bútorok a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ilyenek például a percepciófejlesztés, verbális fejlesztés; logikai gondolkodás-, finommotorika-, érzékelés fejlesztése, zenei nevelés, testi szükségletek kielégítése stb. Az udvari játékok, tornaeszközök segítségével javítani lehet a gyermekek fizikai állapotát, testi fejlettségét, fejleszteni tudják a mozgáskultúrájukat, szenzomotoros koordinációjukat, és nevelhetik őket az egészséges életmódra.A beruházás a bölcsőde energetikai korszerűsítését kívánta folytatni: megvalósult a tető hőszigetelése a tetőfedés cseréjével, emellett megvalósult továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is akadálymentes rámpa és lépcső kialakításával. Az épületben akadálymentes WC-t alakítottak ki egy meglévő vizesblokk összevonásával. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 96.428.500 forint.