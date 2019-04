Aranyérmes győri labdarúgók a speciális olimpián: `a németek elleni győzelem felejthetetlen´ - fotók

A győri Nagy Ramóna 50 méter mell és gyors úszásban is negyedik lett Dubajban.

A 2019-es speciális olimpián aranyérmes magyar labdarúgó válogatott. Fotó: Werni Gábor

Király Arnold, Nagy Ramóna, Szünstein Mónika és Merényi Norbert (b-j) a jövőben sem távolodik el a sporttól, továbbra is erősítik a magyar csapatot. Fotó: Bertleff András

Nagy Ramóna 50 m-en mell és gyors úszásban indult és épp lemaradt a dobogóról. "Kicsit szomorú vagyok, hogy nem kerültem az első három közé, de annak örülök, hogy vigaszdíjként a két 4. helyezésért pici érmeket kaptam. Köszönöm Áder Katalin edzőnek, hogy sokat segítette az edzéseimet a Págisz medencéjében" – hallottuk"Ramóna szépen siklik a vízen, nagyszerűen veszi a levegőt úszás közben. Az úszóversenyek Dubajban voltak, Ramóna döntőinek napján az erőemelő versenyzők mellett kellett lennem Abu-Dzabiban. Így nem tudtam neki szurkolni a helyszínen" – mondta Szünstein Mónika, aki 2010 ótaa győri válogatottakkal. Ramóna mellett Király Arnold és Merényi Norbert is tanítványa volt a győri tanárnőnek a Győri Műszaki SZC Szabóky-iskolájában.A két fiatalember amióta hazaérkezett, csupa mosoly: bajnokként állhattak dobogóra a speciális olimpián. "Hat meccset vívtunk, ebből négyet nyertünk, kettő döntetlen lett. A németek ellen vívott csoportmeccs felejthetetlen emlék, de ezt inkább mesélje el Norbi" – kezdte Király Arnold."Pár perccel a mérkőzés lefújása előtt 2-1-re vezettek a németek. Óriási volt a küzdelem, az ellenfél csapatában két olyan játékos is akadt, akik a Bayern München ifjúsági együtteseiben szerepeltek. Az utolsó előtti percben egyenlítettem, majd egy újabb góllal megadtam a kegyelemdöfést a németeknek" – elevenítette fel Merényi Norbert."Vesztes helyzetből hirtelen 3-2-re mentünk, mindenki Norbira ugrott, én is futottam a kapuból a kupacra. Az ünneplést húztuk, ameddig lehetett, hogy a németeknek minél kevesebb idejük maradjon egyenlíteni" – mondta huncut kacsintással Arnold. A magyar válogatott a döntőben a villámléptű labdarúgókkal játszó Szenegál ellen nyertKirály Arnold azon kevés speciális sportoló közé tartozik, aki nyári és téli olimpián is aranyérmet szerzett. Most kapus volt, két éve aválogatottban mezőnyjátékos. Norbert hat mérkőzésen öt gólt szerzett az Emírségekben. Ő korábban játszott a Gyirmót U17-es csapatában, jelenleg a megye III-ban bajnokesélyes Bajcs gárdáját erősíti. A speciális labdarúgó csapatokban hét játékos közül három focista ép. Ezt a szabály azért hozták, hogy a sérüléssel élők elfogadása erősödjön.A győri fiatalok munka mellett sportolnak, hasznos tagjai társadalmunknak. Ramóna szociális segítőként és takarítóként, Arnold kőművesként, Norbert festőként dolgozik."Köszönettel tartozunk iskolánknak, Gede Eszter centrumvezető kancellárnak a támogatásért – jól esett, hogy Finszterné Magyari Erzsébet igazgató a hivatalos fogadáson várt bennünket a játékok után –, illetve a munkahelyeinknek is. Schatz Árpád és Bestenlehrer Mirkó mesterek megértették, hogy edzésre, versenyre megyünk. Mindig mondogatták, hogy aztán arannyal térjetek haza!" – búcsúzott Király Arnold.