Angyal segíti a jó tanulókat Győrben

Az intézményi alapítványok vették át a díjakat, hogy a tizenévesek megőrizhessék az anonimitást, hiszen nehéz keresztként cipelik a szegénységet. Tegnap lezárult a második alkalommal rendezett adventi adománygyűjtő kampány, az „Angyalok a Belvárosban", s négyen nyertek a pályázaton. A díjakat – amelyek belvárosi üzletek, szolgáltatók és a megyei iparkamara tagozatainak adományaiból származnak – a győri Kossuth-középiskolában adták át.A Baross-iskola diákjai közül háromnak is segítik továbbtanulását, az egyikük mindig 4,5 fölötti átlaggal végzett, és maga is azt vallja: a jó iskolai eredmény számára az egyetlen eszköz a boldoguláshoz. A csornai diáknak egy teljes évi kollégiumi díját fedezik – közölte Kocsis Tibor alelnök. Egy másik, jó eszűnek és becsületesnek nevezett lányt is felkarolnak a Barossban, hogy részt vehessen a közösségi programokban, mert osztálykirándulásra is alig jut. Egy csendes, mosolygós lány pedig kerékpárt kapott, mivel szüleivel és négy testvérével egy szál biciklin osztoznak.A Kossuth-szakközépiskolában egy fodrásztanulót díjaztak, 100 ezer forint értékű fodrászeszközt kapott két vállalkozótól, s ígéretet arra, hogy egy szakember felkészíti a mestervizsgára. A Pálffy szakgimnázium és szakközépiskola alapítványa egy elhivatott kollégistának kért támogatást, mert a lelkes és szorgalmas diák eladó szeretne lenni, ráadásul hiányszakmát választ ezzel. A Pattantyús-iskola pedig a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra szoruló diákok kulturális és szabadidős tevékenységére kapott a pénzből.Az átadáson Rózsavölgyi László, a város kulturális bizottságának elnöke Böjte Csaba atyát idézte: „minden adománynak üzenete van", s hozzátette, hogy arról is megismerszik az adomány, hogy miként gazdagítunk vele másokat. Pintér-Péntek Imre, a kamara elnöke szerint köztudottan kevés megyénkben a munkaerő, és az akció erősíti a diákokban az érzést, hogy érdemes szakközépiskolai végzettséget szerezniük. Mert a vállalkozók segítik a boldogulást. Kocsis Tibor, a Bevásárló Utcák Alapítvány alelnöke pedig aláhúzta, hogy a lelkesedés és elhivatottság nem mindig elegendő, ha egy családnak nehézséget jelent a gyereke lakhatása, a napi utazása, s néha még az is, hogy a diák adhasson valamit a másiknak karácsonykor, amikor a gyerekek megajándékozzák egymást.A díjakat Kaukerné Kovács Edit, Bertháné Hári Gabriella, Leszkovich György és Nagy Ignác vette át az alapítványok részéről.