Angolérettségi 2019 - Mutatjuk a feladatlapok megoldásait!

Az íráskészség rész két feladatában nagyon sok volt az olvasnivaló – az első feladatban nem feltétlenül kellett elolvasni az egész szöveget, de a második feladatot nem lehetett megoldani a szövegek végigolvasása nélkül –, az Euroexam Vizsgaközpont vezető vizsgáztató- és tanárképzője.A második feladatról – amelyben az érettségizőknek kommentet kellett írnia egy tanárnak készülő diák posztjára – azt mondta: négy szempontot adtak meg a feladatnál, ám egy 100-120 szavas szövegben nem biztos, hogy mind a négyre ki lehet térni, ehhez túl kicsi a terjedelem. A témák egyébként jók voltak – tette hozzá Östör Zsuzsa.Az Oktatási Hivatal MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint angol nyelvből középszinten 1141 helyszínen 53.205, emelt szinten 142 helyszínen 11.739 vizsgázó érettségizik. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezetA középszintű angolérettségi második, nyelvhelyességi részében három olyan részfeladat is van, amelynél két megoldás is lehetséges –, az Euroexam Vizsgaközpont vezető vizsgáztató- és tanárképzője. A második feladat témáját a szakember nem tartja szerencsésnek, tréfát, pláne vezetést és alkoholfogyasztást érintő szöveget nem szokás tesztben szerepeltetni.A Black Fridayról és a tündérmesékről is kaptak szövegeket a diákok a középszintű angolérettségi második, nyelvhelyességi részében.„A szövegek jók, szórakoztatók, megfelelnek a korosztálynak. Ilyen szempontból jónak tartjuk a szövegértési részt, bár egy érettségiző nem tudja élvezni a szöveget, amikor a konkrét feladatokra kell koncentrálnia. Az első két feladat egyértelmű, a harmadiknál ötből három részfeladatot anélkül is meg lehetett oldani, hogy valaki elolvasná a szöveget. Ám volt olyan is, amelyet csak kizárással lehet egyértelműen megoldani" –, az Euroexam Vizsgaközpont munkatársa, tapasztalt vizsgáztató, aki szerint a szövegek nyelvi szintje megfelelő volt.Hozzátette azt is: a negyedik szöveghez kapcsolódó egyik részfeladatnál a válasz nem derült ki egyértelműen a megadott szövegből.Földrengésekről és egy komoly vitát kiváltó vizsgafeladatról is kaptak szöveget a diákok a középszintű angolérettségi első, szövegértést mérő részében.Középszinten összesen 117 pontot szerezhetnek a vizsgázók. Az egyes feladatrészek között a következő képpen oszlanak el a pontok: az olvasott szövegértésre 33 pont, a nyelvhelyességre 18 pont, a hallott szövegértésre 33 pont, és az íráskészséget mérő feladatokra pedig szintén 33 pont szerezhető - írta az eduline Az elérhető pontszámnak legalább a 12 százalékát kell teljesíteni ahhoz, hogy lehessen szóbelizni.Emelt szinten az írásbeli 120 pontot ér. Mind a négy feladatrészre – vagyis az olvasott szövegértésre, a nyelvhelyességre, a hallott szövegértésre, és az íráskészséget mérő feladatokra – egységesen 30-30 pontot lehet szerezni. Emelt szinten mind a négy vizsgarészben – olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség – külön-külön kell megszerezni a maxmális pontszám legalább 12 százalékát ahhoz, hogy az írásbeli sikeres legyen.

Korábban

Megkezdődnek az idegen nyelvi érettségi vizsgák, elsőként angolból tesznek csütörtökön emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok országszerte.Középszinten az angol nyelv írásbeli ideje 180 perc, ebből az első rész, az olvasott szöveg értése 60 perces. A második rész a nyelvhelyességi feladatsor megoldása, amire 30 perc áll a diákok rendelkezésére. Ezután szünet következik, majd a hallott szöveg értése részre 30 percet, végül az íráskészségi feladatsorra 60 percet kapnak a vizsgázók.Emelt szinten 240 perc áll a diákok rendelkezésére. A vizsgán az előzőekben is felsorolt összetevők szerepelnek ugyanabban a sorrendben, de a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem alkalmazható.Az egyes vizsgaösszetevők értékelése emelt és középszinten is független egymástól, és a javítás központilag kidolgozott útmutató alapján történik.