Android karbantartók és memóriasebészek a Techtogether-napon Győrben

Győrben kiválóak a lehetőségek a továbbtanulásra, és akik később itt szeretnének letelepedni, előnyös munkához jutni, azok is megtalálják a számításukat. Biztosítva van a jövőtök városunkban, és bízom benne, hogy itt is fogtok maradni"

Az összetett versenyt a Kazinczy Ferenc Gimnázium csapata nyerte. Fotó: Májer Csaba József

– mondta köszöntőjében Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere. Dóka Ottó rektorhelyettes arra bíztatta a diákokat, hogy próbálják ki magukat a csapatmunkában és ismerkedjenek a természettudományokkal, élvezzék az egyetem vendégszeretetét. Szilasi Tamás (Nemak) zsúrielnök arra hívta fel a középiskolások figyelmét, hogy a mai világban csak a változás állandó. Folyamatosan alkalmazkodni kell, és aki képes erre, sikeres lehet.A Techtogether versenyt a havonta 200-250 ezer látogatóval rendelkező autopro.hu autó- és gépipari üzleti portál rendezi a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal, az egyetemmel, a várossal és támogató partnerekkel (Leier Hungaria Kft., Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft., OTP Bank Nyrt., Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter, Rába Járműipari Holding) karöltve. A portál vezetője, Szammer István maga is széchenyis öregdiák, két diplomát is szerzett Győrben, és rendszeresen visszajár Alma Materébe.

A pályaorientációs nap arra fókuszál, hogy a diákok gyakorolhassák a kommunikációt, tanuljanak meg csapatban dolgozni, a feladatokon keresztül pedig a gép- és élelmiszeripartól az építészeten át a jogig és a művészetekig ismerkedjenek meg az egyetem képzési területeivel, valamint a partner vállalatok által kínált karrierlehetőségekkel. A prezentáció során pedig kicsit kiszakadhatnak a hétköznapokból, kitalálhatnak olyan szakmákat, amikben szerintük 2042-ben dolgozhatnak majd"

A Legötletesebb prezentációt a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola diákjai tartották. F otó: Májer Csaba József

– mondta Szammer István, aki szíve szerint minden középiskolást bejuttatna felsőfokú képzésre, mert az megtanít a terhelés kezelésére, a gyors, rendszerezett gondolkodásra, tágítja az ismereteket, és a legboldogabb, legszabadabb éveket adhatja az életben.A „SZE Go!" feladatok teljesítése közben a résztvevő csapatok felkeresték a Széchenyi-egyetem karainak standjait is. Így például az építészeknél olyan térbeli merevszerkezetet kellett összeállítaniuk, amiben csak néhány tartóelemet használhattak fel, és bírnia kellett a terhelést. A gépészeknél morzézhattak, a gazdászok kvízkérdései között pedig eldönthették, hogy traktorral, lóval, vagy ekével szántunk-e, a jogászoknál activityt is játszhattak a jogtudománnyal kapcsolatos alapfogalmak elmutogatásával, a zenészeknél válaszolhattak például arra a kérdésre, hogy hány szimfóniát írt Beethoven, a közgazdászoknál pedig ki kellett számolniuk, hogy minimálisan hány bankjeggyel fizethető ki 943500 forint.A prezentációs feladatot a legkreatívabban a legfiatalabb csapat, a tizedikesekből álló lukácsos „Lukácssuli Farkaskölykök" oldották meg. Egy szellemes videofilmben mutatták be, és játszották el, milyen is lesz 2042-ben egy android karbantartó technikus munkája. Lelkes Géza kísérőtanár vezényletével a Lakatos Zoltán, Szabó Péter, Vincze Richárd, Horváth Kristóf, Pusztai Olivér, Táncos Bence alkotta csapat remekül érezte magát.

Stresszes volt, az adrenalin az tombolt, és rengeteg mindent tanulhattunk. Kevés idő alatt sok feladatot kellett teljesíteni, ezért jó be kellett osztani a csapat erejét"

- mondják.Az összetett versenyt a kazinczys „Saláták": a Zsolnai Péter, Pápista Máté, Soós Milán, Hágen Tamás, Gallyas Fábián, Varga Bálint alkotta csapat nyerte. Ők egy memóriasebészt hívtak életre 2042-ből, aki emlékeket tud módosítani az emberekben. Az biztos, hogy önmaguk nem fogják kérni a Techtogether-naphoz kötődő emlékeik változtatását, hiszen nagyon élvezték a versenyt, és megköszönték a szervezőknek, hogy itt lehettek. A csapatból ketten is a Széchenyi-egyetemen szeretnének továbbtanulni, Péter villamosmérnökként, Tamás mérnök-informatikusként akar diplomát szerezni.