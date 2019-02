Amerikai oktatókat vár a Széchenyi-egyetem

„A tudás a világban három-négy évente megduplázódik, ezzel a Széchenyi-egyetemnek is lépést kell tartania. Az Egyesült Államok alapozó kutatásokban, technológiai fejlesztésekben világelső, a világ első száz egyetemének több mint a fele amerikai. Ha ezekről az egyetemekről hozzánk oktatók, kutatók érkeznek, az nagyszerű lehetőség" – mondta tegnap Földesi Péter, a győri egyetem rektora.



Az egyesült államokbeli Fulbright Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem vezetői keretszerződést írtak alá tegnap az egyetemen. A világ több mint 160 országára kiterjedő Fulbright csereprogram nemcsak tanulmányi, oktatói és kutatói ösztöndíjakat kínál, hanem különleges lehetőséget is, ahogy a rektor fogalmazott: egy életre meghatározhatja a karriert, szemléletet formál. A Fulbright 1946-os indulása óta az Egyesült Államok legismertebb oktatási-tanulmányi csereprogramja.



„A mai aláírás mérföldkő: bár ezzel az ösztöndíjjal korábban is jártak a tengerentúlon a győri egyetem munkatársai, diákjai, mostantól a Széchenyi önállóan jelentkezik a programban, így fogadhat amerikai oktatókat, kutatókat" – magyarázta Jókay Károly, a Fulbright Magyar–amerikai Oktatási Csereprogram igazgatója. Tegyük hozzá, hogy a konkurencia nagy, de az egyetem vezetői bíznak abban, hogy 2020 szeptemberétől már a világ legjobb egyetemeiről érkeznek oktatók Győrbe, legalább egy – vagy akár több – szemeszterre.



Mint az aláíró ceremónia végén elhangzott, mintegy 20, felerészben oktató, felerészben hallgató számára adott országosan a lehetőség, reméljük, hogy közülük minél többen Győrből utaznak el, s sok amerikai választja majd az egyetemet. Ehhez az is segítség, hogy ősztől már 24 angol nyelvű képzése lesz az intézménynek. A programban a szállás, megélhetés költségére is elegendő összeg áll rendelkezésre. A pályázók száma és a rendelkezésre álló pénzügyi keret évről évre változik; a tapasztalatok alapján a diák pályázók 12–18, a kutatói és oktatói pályázók 18–30 százaléka juthat ösztöndíjhoz.