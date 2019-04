Állásbörze a Széchenyi-egyetemen Győrben - Egymástól szedik el a dolgozókat

Egymástól szedik el a cégek a dolgozókat, tízezer forintok ráígérésével"

– hangzott el kedden a a Széchenyi-egyetem rendezte 25. Győri Állásbörzén, a régió legnagyobb rendezvényén, amelyre már az ország minden részéből érkeztek kiállítók.Több cégnél megerősítették: tíz-tizenkét százalékkal többet kell fizetni az egy évvel ezelőttihez képest a dolgozóknak. Elhangzott, hogy a járműiparra szűkítve ez nem elsősorban az Audi bértárgyalások eredménye, „az, hogy a megye legnagyobb munkáltatójánál emelni kell a béreket, előre lehetett tudni, készültünk rá" – mondták a szektor egy szereplőjénél. A bérek emelkedésével összefügghet az, amit Zsirai Péter, az ExxonMobil szekcióvezetője mondott. „Az ország gazdaságilag erős nagyvárosaiban az elmúlt három évben az egekig emelkedtek az ingatlanárak és ezzel az albérletárak" – magyarázta, márpedig a lakhatás költségeinek emelkedésével a dolgozók is csak jóval nagyobb fizetésért költöznek Győrbe, Sopronba, a fővárosba.Hogy írjunk adatot is: egy némi gyakorlatot szerzett pályakezdő fizetése a járműiparban a kafetériát beleszámítva elérheti a havi nettó 300 ezer forintot.

– összegzett Lőrincz Gergő főszervező.A börze 42 kiállítójának többsége az autóiparból érkezett, de a bankszektor, a vasút és a katonaság ugyancsak jelen volt. A seregbe középkorúakat is várnak, tartalékosnak és szerződésesnek egyaránt. Elvárás, hogy a jelentkező átmenjen a fizikai-, pszichikai teszteken. Ha ez megvan, nyugdíjig biztosított a havi apanázs. Bizony, a megyében sem mindenki ajánlatok között dúskáló mérnökhallgató. A megyei kormányhivatal standján például elmondták, hogy regisztrált álláskeresőik 30 százaléka 50 év feletti. Aki zsákfaluban él, esetleg nincs megfelelő képzettsége, annak ma is nehéz elhelyezkednie; sőt, van, akinek arra sincs pénze, hogy eljöjjön az állásbörzére. Hozzájuk is jött több egyetemista, aki rokonának, ismerősének keresett munkát.A régió egyik legnagyobb munkáltatója a Dana Hungary Kft., négy gyáregységükbe mintegy ezren dolgoznak. Megtudom, hogy a tempomat is Dana-szabadalom. „A mérnöktől a logisztikuson és informatikuson át a karbantartóig mindenkit keresünk" – informált Kovács-Gerő Mária HR-vezető. Ő úgy érzi, hogy a fiatalok egy része a fizetés mellett azt is megnézi, hogy a leendő munkaadó milyen béren kívüli juttatásokat kínál. A Danánál a sportolási lehetőségekkel, az erős szociális kapcsolatokkal csábítanak; gyakornokaik 75 százaléka később a cég teljes jogú munkatársa lesz. Tapasztalata szerint a világban az a trend, hogy egyre kisebb a rés a vezetők és a gyakorlattal rendelkező munkások fizetése között. Reméljük, hogy ezt mi is érzékelni fogjuk.