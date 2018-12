Alig marad pénz hó elején - Így él a rokkantnyugdíjas asszony Pannonhalmán

Orsós Antalné fel tudja adni a számlákat és ablakot cserél az adományból.

Ha támogatást adna

A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat korábban a Kisalföldbe fűzött, ügyfélszolgálatainkon is beszerezhető sárga csekken fizethetik be, vagy átutalással, a 12096705-01312657- 00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk.

– Az első az lesz, hogy megcsináltatom az ablakokat, mert még így, a szivacson át is süvít a hideg. Aztán veszek valami ételt. De nem is, jobb, ha a számlákat adom fel először, hogy ki ne kapcsolják a villanyt – mondja Orsós Antalné, aki hatalmas szegénységben él, azt se tudta hirtelen, hová legyen örömében a pénz láttán. Húszezres a villanytartozás, ott a kukadíj is, de még több a magas kamatra felvett személyi kölcsön, s ott a 4000 forint, ami az eszközkezelőé, hogy ne kerüljenek az utcára.Az idősödő rokkantnyugdíjas asszony férje hat éve halt meg, azt mondja, akkor jobban éltek. Viszonylagos lehet ez a jólét, hiszen 1994 óta laknak egy olyan házban, ahol a legtöbb ember egy napig se bírná. A vizet a kinti csapról hozzák, a sparhelten melegítik, s van egy műanyag kádjuk, „abban rendszeresen fürdünk" – mondja egy hangyányi önérzettel a hangjában. A szekrénysor jó állapotú, szinte ide se illik, nemrég ajándékba kapták a Karitásztól. A konyhában friss a meszelés, mindent egybevéve bent jobb körülnézni, mint a ház előtt.Ahogy tud, segít Orsósné lánya is, akinek 93 ezer forintos jövedelméből szinte 50 ezret elvisz a hiteltartozás.– Januárban egy kicsit könnyebb sorunk lesz, de most még negyvenötezerrel tartozom egy magánszemélynek is, aki volt olyan jó és kifizette a fivérem temetését két hónappal ezelőtt. Ő is elment szegény. Ahogyan tudjuk, próbáljuk etetni, itatni az unokákat, alig marad valami hó elején. A lányomnak három gyereke van, a húszéves fia itt él velem – mutat a némán hallgató fiatalemberre, aki beengedett minket.Így élnek, ennyiből. Az asszonynak járó segély és az özvegyi nyugdíj összesen annyit tesz ki, amennyit ha megkétszerezünk, 150 ezer forintot kapunk. Annyit, amennyit a Jóakarat hídja adott.