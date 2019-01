Akció Győrben is - Nem luxus: mindennapi termékekkel segíthetünk a nehéz körülmények között lévő nőknek

Olyan nőknek szeretnénk adni ezeket a táskákat, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, illetve hajléktalanná váltak, de természetesen ebben a helyzetben is szeretnék megőrizni a méltóságukat és nőiségüket, amiben a táskáitok nagyon sokat tudnak segíteni. Ami számunkra természetes, nekik sokszor elérhetetlen.

Amikor azon gondolkodunk, hogy melyik márkájú egészségügyi betétet vegyünk a drogériában, eszünkbe sem jut, hogy vajon, akinek nincs fürdőszobája, ő nem a márkák között válogat, hanem az élelmiszer és a higiéniás termékek között

Mi is összeállítottunk egy táskát, amibe tettünk fogkefét, fogkrémet, szappant, kézrémet, sampont, dezodort, egészségügyi betétet, zsebkendőt, müzli szeletet, sőt néhány Lilla magazint is.

Körmendi Lilla. Fotó: Kovács Éva

Nem luxus táska néven indított kampányt a Kívül Belül Boldogság és az Ági Huszka Style A kezdeményezés célja, hogyminél több, alapvető női higiéniás termékekkel megtöltött táskát gyűjtsenek országszerte, amiket végül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Szociális Központjában a nehéz körülmények között levő nőknek adományoznak.- olvashatjuk a kampány honlapján Első lépés: nézzünk körül a szekrényben, és válasszunk ki egy olyan jó állapotban lévő táskát, amit már nem hordunk, amire már nincs szükségünk.Második lépés: tegyünk bele olyan mindennapi női higiéniás termékeket, amiket magunknak is megvennénk.Harmadik lépés: vigyük el a gyűjtőpontok valamelyikére (például 9024, Győr, Babits Mihály u. 14./b, Smile nyelviskola, nyitvatartási időben), vagy postázzuk el (több infó: itt .)Körmendi Lillát, győri származású, Budapesten tanuló fiatalt is megkérdeztük a kezdeményezésről, hiszen többek között ő is megosztotta Facebook oldalán a kampány részleteit.- Hol találkoztál a kezdeményezéssel, és mit gondolsz róla?Egy barátnőm osztotta meg a cikket Facebookon, akiről tudom, hogy gyakran szokott hasonló jó ügyek mellé állni, ezért úgy gondoltam, nekem is érdemes lehet elolvasni a bejegyzést.Elsőre nagyon megtetszett az ötlet, engem a cipősdoboz akcióra emlékeztetett, amit szintén jó kezdeményezésnek tartok.Szerintem az a jó benne, hogy, én egyetemistaként is tudok csatlakozni, csak annyi a dolgom, hogy bizonyos dolgokból nem egy, hanem két darabot veszek.Hétköznapi és kézzelfogható az egész akció, ezért remélem, hogy olyanokhoz is eljut, akik eddig nem adományoztak még. Jó, hogy konkrétan le van írva, mire lenne szükség, így nincs bizonytalanság, hogy mégis mivel tudnék jót tenni.- Összeállítottál már egy táskát vagy tervezel január végéig csinálni egyet?Karácsony előtt a ruháimat szoktam kiszortírozni, hogy rászorulókhoz kerülhessenek, így most januárban lesz időm a táskát összeállítani.- Miket fogsz beletenni?Fogkefét, fogkrémet, dezodort, egészségügyi betétet, tusfürdőt, WC-papírt és hajgumit tervezek beletenni.Egyáltalán nem luxus dolgokat, csak amiket magamnak is megvennék havonta-kéthavonta.- Mesélsz róla ismerőseidnek? Esetleg van olyan közöttük, aki szintén fog csatlakozni?A bejegyzés elolvasása után rögtön megosztottam, hogy értesüljenek róla az ismerőseim.Meséltem róla anyukámnak is, akinek szintén tetszett az ötlet, szerintem ő is összeállít egy táskát.