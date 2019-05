Ajándék Szeretnapon az egyházmegyének

Szeretetnapot tartottak Győrben szombaton a Püspökvár udvarán. Böjte Csaba atya a pápa jövő heti csíksomlyói látogatásáról is beszélt, s ajándékot is hozott: a megyéspüspöknek egy erdélyi fafaragó alkotását adta át, melyen gyermek Jézus látható. Ferenc pápának is ilyen meglepetéssel kedveskedik majd.



A szombati Szeretetnap ünnepi szentmisével kezdődött a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András megyéspüspök főcelebrálásával. Ezután megnyíltak a Püspökvár kertjének kapui a látogatók előtt. A nagyszalontai Szent Antal Gyermekvédelmi Központ fiataljainak előadására, majd a győri Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekarának koncertjére után a legfiatalabb látogatók Vitéz László történetét ismerhették meg.



A Szeretetnapon adományokat is fogadtak a dévai Szent Ferenc Alapítvány javára. Böjte Csaba ferences atyával, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával beszélgetett Kálmán Imre, a Brenner János Hittudományi Főiskola prefektusa és Várkonyi Borbála, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságának munkatársa. Az atya afrikai útjáról és a pápa jövő heti csíksomlyói látogatásáról is beszélt, s ajándékot is hozott: a győri egyházmegyének, megyés püspöknek egy erdélyi fafaragó alkotását adta át, melyen gyermek Jézus látható. Ferenc pápának is ilyen meglepetéssel kedveskedik majd.



Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont diákjai A két Lotti című musicalt adták elő, míg a Szeretetnap főpásztori áldással zárul.