Adventi megnyitó - nézzék meg, ahogy fényárban úszik Győr belvárosa - új fotók, videók

Megnyílt a jótékonysági faház



A győri önkormányzat a történelmi egyházakkal karöltve jótékonysági akciót hirdetett a karácsonyt megelőző hetekben. A Széchenyi téri faház megnyitóján Fekete Dávid alpolgármester 100 ezer forintot adott az önkormányzat nevében Sütő Csabának, hogy a hajléktalanokat segítő szolgálat ajándékkal lepje meg a fedélnélkülieket. Az egyházakat Kaposi Gábor katolikus plébános, Wagner Tamás református lelkipásztor és Csorba János evangélikus lelkész képviselte. Karácsonyig a faházban helyi egyesületek termékeit vásárolhatjuk.

Érdemes is sétálni a belvárosban: a Dunakapu téri fénykúptól a Jedlik csobogóra költözött angyalszobron át a városházára felszerelt "Boldog karácsonyt!" feliratig új elemek sorával találkozhatunk. Karácsonyi díszvilágítást összesen 19 helyszínre szereltek a városmagban.A Széchenyi téren tartott adventi nyitó ünnepségen a történelmi egyházak képviselői kiemelték: karácsony elsősorban nem a javakról, hanem a lelkiségről, az ünnep belső megéléséről szól. "Azért, hogy az előttünk álló ünnep bensőséges és felemelő legyen, feldíszítettük gyönyörű városunkat. Sokan dolgoztak azért, hogy karácsonyi köntöst öltsenek a terek, utcák. Olyan adventi programokat szerveztünk, amelyek kiemelik Győr értékeit" - mondta Borkai Zsolt. Majd hangsúlyozta: a város 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa kíván lenni és ezért jelenleg is sokat tesz.Végezetül Győr polgármestere a város ezüst emlékérmét adta a Vill-Kor munkatársainak, Bezzegh Tibornak és Németh Kornélnak. A két szakember munkája révén Győr díszvilágítása nem csak szép, de hiba nélkül is működik évről évre.A Széchenyi tér többek között kézműves-vásárnak, állatsimogatónak, gyermekvasútnak és minden csütörtöktől vasárnapig a Csillagszóró játszótérnek ad otthont. Emellett itt helyezték el mindenki karácsonyfáját és az adventi koszorút is. A Dunakapu tér főként a szórakoztató attrakcióké. Az óriáskerék hetek óta működik, a belvárosi jégpálya pedig jégvarázzsal nyitott. A vidám dalokkal színesített műsor címe "Karácsonyi álomutazás". Utóbbi jégrevüt december 2-án, 9-én és 16-án, vasárnap kora este 18 órától tekinthetik meg.Érdemes lesz ma este sétálni a fényárban úszó győri belvárosban: a Dunakapu téri fénykúptól a Jedlik csobogóra költözött angyalszobron át a városházára felszerelt "Boldog karácsonyt!" feliratig új elemek sorával találkozhatunk majd. Összesen négyezer LED-izzósor, 3,5 kilométer fénykábel és 14 kilométer fényfüzér teszi hangulatossá a várakozás heteit a kisalföldi megyeszékhelyen.Karácsonyi díszvilágítás: a városház előtti, a Széchenyi, a Dunakapu és a Bécsi kapu térre, az okmányiroda parkolójába, a Szent István és a Baross útra, a Baross és a Rába kettős hídra, az Arany János, a Czuczor, a Király, a Kazinczy, a Kisfaludy, a Dr. Kovács Pál és a Jedlik utcába, az Aradi vértanúk útjára, a Káptalandombra, valamint a tűzoltósághoz. Az összes ünnepi fény elhelyezésének és üzemeltetésének díja 65 millió forint.Hasonlóan gazdag az adventiGyőrben. Tabáni Istvántól Veréb Tamáson és Kozma Orsin át a Ghymesig zenészek sora lép fel adventkor idén Győrben és rengeteg családi programra is várják az érdeklődőket.A Széchenyi téren kapcsolják fel hivatalosan a város ünnepi fényeit ma 17 órától. A tér többek között kézművesvásárnak, állatsimogatónak, gyermekvasútnak és minden csütörtöktől vasárnapig a Csillagszóró játszótérnek ad otthont, emellett ott helyezték el mindenki karácsonyfáját és az adventi koszorút is. A bencés templom és rendház falára esténként homokanimációt és fényfestést vetítenek.A Dunakapu tér főként a szórakoztató attrakcióké lesz. Az óriáskerék már működik, a belvárosipedig ma 18 órakor jégvarázzsal nyitja kapuit. Az ünnepi dalokkal színesített műsor címe: "Karácsonyi álomutazás". 19 óra előtt pár perccel a fiatalok és örökifjú korcsolyázók már birtokba is vehetik a jégpályát. A teljes győri adventi kínálatot, programokattekinthetik meg.