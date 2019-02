A révfalui lakóházakhoz legközelebb eső korábbi ,,E" nyomvonal helyett most a valamivel távolabbiakról indult környezeti hatásvizsgálati eljárás, ám az ott élők ennél is messzebb tolnák a belső keleti elkerülőt. A zajvédelmi határértéket csak a Ladik utcában lépné túl az autók hangja, ott kötelező a zajárnyékoló fal megépítése - a szakember azonban másutt is ezt javasolja.