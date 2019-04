A versenyképességünk kulcsa a lehetőségeink ismerete

Hirsch Gábor korábban több neves gyártónál töltött be vezető pozíciót, így volt a Cisco Magyarország üzletfejlesztési vezetője és a Fortinet magyarországi csapatának a vezetője, emellett 2008 és 2018 között az IVSZ információbiztonsági munkacsoportját is vezette. Jelenleg, mint a Relnet Technológia Kft. partnerfejlesztésért felelős vezetője, független tanácsadó, oktató és DPO tevékenykedik. Az előadásával kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy az információbiztonsági szabályozási környezet rendkívül összetett. Elmondta, hogy a magyar kis-és középvállalatok tudatossága még nincs megfelelő érettségi fázisban – a kötelező minimumom túl jövőbemutató intézkedéseket is javasolt tenni. Ehhez azonban elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és naprakész ismeretek megszerzése. „A vállalatoknak önérdeke az, hogy a digitalizáció lehetőségeit ismerjék, hiszen sok esetben a saját tevékenységüket bénítják, amennyiben nem zárkóznak fel. Ha célként tűzik ki, hogy versenyképesek maradnak, akkor nem tudják az innovatív, digitális eszközöket mellőzni."Elmondta, hogy minél inkább IT-intenzív egy vállalkozás, tehát minél több területen használja a digitális megoldásokat automatizáció céljából, annál inkább tényezővé válik az információbiztonság teljeskörű ismerete is. „Nem vagyok az ijesztgetés híve, de tisztában kell lennünk azzal, hogy ezen a területen belül mit miért teszünk vagy éppen nem teszünk az adatbiztonság érdekében – ezt foglalja össze majd a csütörtöki előadásom is" – foglalta össze Hirsch Gábor.A szakmai napon az IT-biztonságon túl szól esik a hatékonyságnövelés és az automatizáció lehetőségeiről, az adatkezelésről, innovatív megoldásokról. A látogatók átfogó képet kaphatnak a digitalizáció és a napjainkban zajló ipari forradalom gyakorlati lehetőségeiről. A regisztráció a szabad férőhelyek erejéig ingyenesen elérhető IDE kattintva.