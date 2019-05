A Veres tanistállójában a legendás ló, Gavotte fölött is költ egy füstipár

Szommer Tamásék fehértói istállójában Győrig Előd, a madártani egyesület kisalföldi csoportjának önkéntese rakta fel a műfészkeket. Fotó: Szommer Tamás

A győrzámolyi iskola új szárnyának ablakai fölött jelenleg húsz fecskepár fészkel.

A győri Veres Péter mezőgazdasági középiskola tanistállójába 1997 óta visszatérő vendégek a fecskék. Fotó: Bertleff András

A fecskék drámai fogyása miatt az elkövetkező hetekben lapunkban többször visszatérünk a témára, hogy a Mentsünk együtt fecskét! kampányunkkal, írásainkkal felhívjuk a figyelmet a kis madarak fontosságára, mozgósítsunk élőhelyeik gyarapítására.Mostani cikkünkben néhány olyan helyre látogattunk el, ahol fecskék élnek és „gazdáik" bemutatták nekünk a messziről visszatért vendégeiket.Győrzámolyon a 2011-ben épült új iskolarész ablakai fölé szinte azonnal fészket raktak a füstifecskék. Jelenleg 20 családból áll az állomány.– Nagyon örülünk a fecskéinknek, óvjuk őket. A gyerekek is kedvelik a kis madarakat, lelkesednek értük. Megfigyelésüket jól tudják a kollégák hasznosítani a környezetismeret- és a biológiaórákon, de egyáltalán a természettudatos szemléletformálásban is – említette Németh László igazgató, aki hozzátette, hogy az épület megóvása miatt most éppen fecskepelenkák fölszerelésén gondolkodnak.Hugyeczné Sándor Anna biológiatanár elmondta, hogy a tavalyi létszámhoz képest idén kevesebben költenek, nincs minden fészekben madár. Beszámolt arról is, hogy mikor vendégeik megérkeznek a messzi útról, egy-egy óra erejéig beszél a diákjainak a hasznukról és arról, hogy miért szorul védelemre a fecskeállomány.– Hogy miként viszonyulunk hozzájuk, arra jó példa, ami nemrégiben történt. Az egyik fészekből kiestek a fiókák, miután észrevettük, azonnal dobozba tettük őket és elvittük a győri állatkertbe, ahol mesterségesen próbálják táplálni a még csupasz apróságokat.Győrött, a Veres Péter mezőgazdasági középiskola lóistállójába 1997 óta állandó visszatérők a fecskék. Eddig kilenc fészek volt, idén már rakják a tizediket. Vígh Attila lovasoktató komoly naplót vezet arról, hogy mikor érkeznek meg és mikor kelnek útra, mennyit költenek a szívós madárkák.– Idén április kilencedikén érkezett meg az első pár, majd öt-hat nap múlva feltelt a többi fészek is. Szoktam mondani, hogy majdnem annyi fészkünk van, mint lovunk. Érdekességként említem, hogy a legendás Gavotte-unk felett is költ egy pár – mesélte a lovas szakember.– Nekik köszönhetően se légy, se szúnyog nincs az istállónkban, de még a környékén sem. Hálából kialakítottunk egy olyan helyet, ahol állandóan nedvesen tartott agyagot, sarat találhatnak a kis építészek, és tettünk ki nekik itatót is.Amikor Szommer Tamáséknál Fehértón a Kis utcában istálló épült, a következő évben már fészket épített egy fecskepár. Jelenleg 3 pár, de volt olyan év, hogy 5–6 is költött.– Talán amiatt is hűségesek hozzánk a fecskéink, mert a szomszédunkban teheneket tartanak, így volt, és egyelőre még van biztos táplálékszerzési lehetőségük – említette a kis tóközi faluban élő természetfilmes operatőr, aki „civilben" a madártani egyesület kisalföldi csoportjának munkatársa. – Csalogatónak nemrégiben mű-fészkeket raktunk fel, kettőt a füstifecskéknek, kettőt pedig a molnárfecskéknek. Az előbbiek egyikén a napokban már láttam ülni egy madarat, remélhetőleg itt marad nálunk.