A tao-támogatás ment, a színház még marad a helyén Győrben - fotók az évadzáróról

Mint ahogy az is – s ezt nem örömmel jelentette be Forgács Péter igazgató –, hogy a tao-támogatás kivezetése nagy érvágást jelent a vidéki színházaknak, így a győrinek is. „Az utolsó három év átlagát kérték tőlünk, s ennél jóval kevesebbet kaptunk", mondta. De nem is következő évad, hanem az az utáni lesz az igazán kemény dió, hiszen a színház (az átalakítás idejére) elveszíti a Kisfaludy termet, két darabbal, három sulibérlettel így kevesebbel számolhatnak majd. Jön viszont az Elisabeth musical (ahogy korábban már megírtuk), ennek korhű jelmezeit – s ez is az évadzárón derült ki – a Budapesti Operett Színháztól kölcsönzi a Győri Nemzeti, s azokat az itteni színészekre szabják át.A színház fenntartóját, a győri önkormányzatot Radnóti Ákos alpolgármester és Páternoszter Piroska, a győri Modern Városok Program polgármesteri biztosa képviselte, utóbbi hozta az „összpróba" hasonlatot a beruházás állásáról. Azt is elmondta, hogy valóban számos területre kell figyelni: a színpadtechnika mellett például arra, hogy hogyan jut majd vissza a mélygarázsba (ha az önparkolós lesz) az, aki csak a színházterem ajtajában döbben rá, hogy lent felejtette a jegyét... Az alpolgármester azt jelentette be, hogy lesz ismét Padlásszínház, ami nyilván az átépítés/kiköltözés idején fontos kiegészítő játszóhelye lesz a színháznak.