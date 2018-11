A széchenyis fúvószenekar rangos nemzetközi együttes lett - 20 ÉVES A GYŐR SYMPHONIC BAND

1998. szeptemberében a Széchenyi István Egyetem, a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és az Universitas-Győr Alapítvány támogatásával alakult a Győr Symphonic Band. Az első nyilvános koncert 1998. december elején volt.



Az együttes az alapítás, a bemutatkozás 20. évfordulóját, a két évtizedes sikeres, a nemzetközi fúvószenekari szervezetek, a fesztiválok elismerését jelentő munkáját2018. december 1-jén, szombaton 17 órától

a győri Richter János teremben tartandó jubileumi koncerten ünnepli. Az eseményre meghívták a két évtized alatt a Győr Symphonic Bandben dolgozó zenészeket, s már egy hónapja minden belépő elfogyott. Az egyetem fúvószenekarát dr. Földesi Péter rektor, Simon Róbert Balázs győri országgyűlésiképviselő, a Parlament Oktatási és Kulturális Bizottságának alelnöke, dr. Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere és Máté Eszter, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke köszönti.



A Széchenyi István Egyetem és a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola fúvós és ütőhangszeres hallgatói vesznek részt a zenekar munkájában, s ez számukra egyben a zenekari gyakorlatot is biztosítja. A zenekar egyik alapítója, a kezdetektől karmestere Szabó Ferenc Hidas Frigyes-díjas művésztanár. A repertoárban az eredeti koncertfúvós irodalom darabjai, ismert fúvós szerzők igényes – főleg komolyzenei – átiratai, néhány közismert musical és film zenéje szerepel. Az első jelentős elismerés 2002. nyarán volt: a meghívásos XXV. Siklósi Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál keretében tartott zenei versenyen I. helyezettek lettek, emellett megkapták a tizenhat résztvevő együttes közül háromnak odaítélt jubileumi kiemelt gyémánt minősítés egyikét s a Magyar Művelődési Intézet különdíját is. „A fesztivál legjobb karmestere" címet a győri együttes vezetője, Szabó Ferenc kapta. A rendszeres őszi, téli és tavaszi hangversenyek mellett a zenekar a Széchenyi István Egyetem hagyományos Akadémiai Napi zenei programjának is szereplője a Győri Egyetemi Zenekarral együtt, s évente több hazai és nemzetközi zenei eseményen is fellépnek.



A Győr Symphonic Band szakmai munkájára, elismertségére alapozva szervezte meg 2007. márciusában Szabó Ferenc karmester az I. Győri, Hidas Frigyes Nemzetközi Fúvós Karmesterkurzust, amelynek 2019-ben már a hetedik eseménye lesz.



- Az együttes fő feladata továbbra is a modern koncertfúvós zenei irodalom minél szélesebb körű népszerűsítése és bemutatása, a hallgatókfelkészítése az igényes zenekari munkára – mondta el a karmester. A zenekar sikerrel számít a más szakokon tanuló győri hallgatók tevékenyközreműködésére, részvételére a zenekar munkájában.

A koncert fóvószenekar minőségi munkájának elismerése, hogy meghívott együttesként részt vettek a Koncert-fúvószenekarok Világszövetsége (WASBE) debreceni, prágai és a hollandiai Kerkradéban rendezett találkozóin.

Hollandiában több szakmai csoportban, francia, belga és holland zeneművészek és szaktekintélyek irányításával mesterkurzuson mutatkozott be, s kapott komoly impulzusokat a műértelmezés nyugat-európai gyakorlatáról, az előadásmódról, a hangszerek technikai és lelket alakító tulajdonságairól az együttes.