A Széchenyi a digitális jólétért

Szándéknyilatkozatot írtak alá tegnap a Széchenyi-egyetemen, amelynek értelmében az intézmény többek között szakdolgozatokkal, doktori tanulmányokkal segíti a kormányzat által életre keltett Digitális Jólét Program sikerét, méghozzá az e-kereskedelem, a sharing economy, a kényelmi díj témájában. A program célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. Az aláírás köré fórumot szerveztek, előtte pedig sajtótájékoztatót tartottak.



Ezen Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormányzat célja a biztonságos e-kereskedelem, ezért tovább folytatják a webáruházak ellenőrzését. A Brüsszellel folytatott fogyasztóvédelmi megbeszélések kapcsán két álláspontot emelt ki. Egyrészt a magyar kormány ragaszkodik ahhoz, hogy elfogadhatatlan a kettős minőség, tehát az, hogy Európa keleti felén rosszabb minőségű termékhez jussanak a fogyasztók; az viszont, hogy a probléma létezését Brüsszel belátta és elindult a diskurzus, pozitív. Másrészről éppen most folyik egy vita Brüsszelben arról, hogy online vásárlásnál lazítanának azon a most érvényes szabályon, miszerint a vásárló 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti a kifogásolt árut. A magyar kormány ezzel a tervezett lazítással nem ért egyet, és Kara Ákos reményei szerint nem is lesz változás.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár röviden beszámolt arról, hogy a hazai webáruházak több mint felét (mintegy 1800-at) ellenőrizték már. Első körben 80-90 százalékban találtak kifogásolni valót, második körben 54 százalékban, harmadszorra 13-17 százalékban. A javulás oka lehet, hogy a korábbi 15 500 forintos büntetési tétel nem volt eléggé szigorú, így ezt felemelték, jelenleg 200 ezer forinttól kétmillió forintig terjed. Hozzátette azonban, hogy mivel a kormányzat által támogatott kis- és középvállalkozásokról van szó, első esetben csak figyelmeztetnek. Ezen túl létrehoztak egy feketelistát, a jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon jelenleg 576, korábban szabálytalanságon kapott webáruház szerepel.