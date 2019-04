A szavak erejéről a győri Mórában - fotók

A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma 27. alkalommal rendezte meg a Móra Ferenc Novellaelemző és Fogalmazási Versenyét. Az intézmény 27 évvel ezelőtt azzal a céllal hirdette meg ezt a rendezvényt, hogy az irodalom iránt fogékony középiskolásokat megszólítsa. A 25. évben változtatott az iskola az alapkoncepción, és a XIX-XX. század fordulójának novellisztikája helyett a kortárs magyar irodalom felé irányította a figyelmet. Így a 2019/2020. tanévben Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas író művészete került a fókuszba.Az első forduló feladata a szerző egyik mesenovellájának értelmező bemutatása volt. Erre a megmérettetésre közel száz versenyző küldte el a pályaművét Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megyéből, Budapestről, a Felvidékről és Erdélyből. A legjobb 25 esszéíró vehetett részt a döntőben, ahol saját szöveget kellett alkotni megadott szempont alapján, és ezt elő is kellett adni a befogadók, a versenytársak, a közönség és a zsűri előtt, azaz a műalkotás célba is ért, hiszen az alkotótól eljutott a befogadóhoz.Az ünnepélyes döntő hangulatát emelte az a rövid műsor, melyet a mórás diákok adtak elő Parti Nagy Lajos műveit adaptálva, illetve az, hogy a zsűriben a kortárs irodalom kiváló képviselője is helyet foglalt. A résztvevőknek életre szóló élményt jelentett, hogy jutalmukat Parti Nagy Lajostól vehették át, aki dedikálta is műveit.A versenyt megelőzően az irodalomról, saját műveiről, az olvasásáról is beszélt Parti Nagy Lajos rendhagyó irodalomóra keretében a Révai-gimnáziumban és a Móra-iskolában.A verseny díjazottjai: 1. Galgán Anna – Révai Miklós Gimnázium, Győr (felkészítő tanára: Dr. Juhász Attila); 2. Bodonczi Emese – Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely (felkészítő tanára: Nagy Attila); 3. Palotai Kóbor Zalán – Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk (felkészítő tanára: Horváth Sarolta) és Csutak Zsolt – Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó (felkészítő tanára: Kiss Edith); 4. Dimény Kristóf – János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár (felkészítő tanára: Dénes Éva).