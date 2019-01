A sportuszodában adott koncertet a Győri Filharmonikus Zenekar, nem akármilyen meglepetésekkel - fotók

„Petrov Iván, a győri úszó vezetője mesélte, hogy szinkronúszói Brahms szimfóniáira gyakorolnak reggelenként a sport uszodában, innét jött az ötlet" – adott magyarázatot lapunknak a szokatlan helyszínre Fű Géza, a filharmonikusok igazgatója.Tömött sorokban igyekeztek a néző az Aqua Sportközpont lelátóihoz. „Időnként járunk a filharmonikusok estjeire, de most kifejezetten a bohó ásabb műsor miatt érkeztünk" – válaszolta érdésünkre a bejáratnál dr. Sí Sándor önkormányzati épviselő. A telt házas csarnokba lépő azzal szembesültek, hogy részben befedté a medencét: az egyik oldalon a zenekar kapott helyet, három oldalt örben pedig a nyílt vízfelület látszott. Úszómozdulatokkal, fürdő öpenyben érkezett vezényelni Berkes álmán, majd a partról Taká Kincső világbajnok kenus a ét műsorvezetővel, Bő Ádámmal és ifjabb Knézy Jenővel egy gumicsónakban lapátolt be a színpadhoz, miközben nyitányként A Karib-tenger kalózainak zenéje hangzott fel.Händel Vízizenéjének dallamai után Petrov Iván kapott szót, majd Smetana Moldvájának ütemeire úszókkal telt meg a medence, fiatalok és idősebbek mutattá be a ülönböző úszásnemeket. A felsoroltakból is látszik, a repertoárt jobbára „vizes" művek adtá , az első részt Csajkovszkijtól a Hattyú tava zárta.A ülönleges koncert nyújtotta meglepetések a szünet után folytatódtak. A Csillagok háborújának zenéje és Borkai Zsolt polgármester öszöntője után (amelyre búvárruhában úszva érkezett) pazar bemutatót adott elő a szlová szinkronúszó-válogatott. A hatás lenyűgöző volt: a uszoda remek akusztikája, a sportoló és az ünnepi dallamok sora sokáig emlékezetes koncerttel ajándékozta meg a jelenlévőket.A műsorból hátralévő percekben a zenészek csak fokoztá a tempót. Miközben Jakabos Zsuzsa és Németh Tamás trombitaművész házi úszóversenye adta a látványt (az eredmény radjon titok...), a fület a Korcsolyázó és a é Duna-keringő hangjai, majd Strauss Éljen a magyar!-polkája ényeztette, végül tapsvihar zárta le a meglepetésekkel teli farsangi koncertet.