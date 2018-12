A rosszullét miatt villanyoszlopnak hajtott győri buszsofőrnek kiesett egy év a munkából

Cserteg Zoltán: nagyon hiányzik már a munka. Fotó: Mészáros Mátyás

A buszsofőrt a Lapcom Média Alapítvány mellett 150 ezer forinttal segítette a Kisalföldi Közösségi Közlekedési Dolgozók Munkástanácsának alapítványa (felvételünkön Simon Zsolt, az alapítvány elnöke, Éliás Andrea, a munkástanács elnöke, Cserteg Zoltán és Reményi Miklós István kuratóriumi tag). Fotó: M. M.

Tavaly december 1-jén kora reggel villanyoszlopnak ütközött egy autóbusz Győrben, a József Attila utcában – adtuk hírül másnapi számunkban. Rosszul lett a buszsofőr, akit a helyi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki, s egy másik sérülttel együtt kivizsgálásra kórházba szállították. „A Tatai úti körforgalomból kihajtottam, a következő emlékem, hogy a buszra már rádőlt a villanyoszlop" – idézte fel az akkor történteket a sofőr, Cserteg Zoltán, akit a kezelésének költségei miatt a Jóakarat hídja is támogat.Azóta kiderült, a szívével voltak gondok: az egyik szívbillentyű nem pumpált elég vért a fejébe.Az eset után idén augusztusban Budapesten a Haller utcai szívklinikán megműtötték, szívbillentyűt és aortát cseréltek nála. „Elveszítettem az eszméletemet, ez okozta a tavalyi balesetet. A műtét után a jogosítványom meghosszabbítását neurológiai vizsgálathoz is kötötték. Ez megtörtént, ott alvásvizsgálatot kértek, ami alvási apnoé szindrómát is megállapított. A kezelőorvos egy készülék és egy gélmaszk használatát írta elő éjszakánként. Egy hónapos használat után januárban újabb vizsgálat következik, s az eredmény függvényében kaphatom vissza a hivatásos jogosítványomat, ami elengedhetetlen a munkavégzésemhez."Zoltán első alvásvizsgálata 85, a második 79 ezer forintba került. A készülék és a gélmaszk ára pedig közel 250 ezer forint volt, ami komoly megterhelést jelentett a családnak. Olvasóink segítségét vittük el nekik a Jóakarat hídján keresztül, de nemcsak mi, hanem a Kisalföldi Közösségi Közlekedési Dolgozók Munkástanácsának alapítványa is 150 ezer forintot adott át a buszsofőrnek.„A maszk használata óta átalszom az éjszakát, a szívműtétet követően sokkal jobban érzem magam. Jogosítvány nélkül sokat bicikliztem, közel harminc kilogrammot fogytam. Nagyon hiányzik már a munka, a kenyéradóm is visszavár, ha minden jól megy, februárban munkába állok" – reménykedett.