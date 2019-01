A pozsonyi Volkswagen gyár termelését is befolyásolja a győri Audi-sztrájk

A győri Audiban január 24. óta tartott sztrájk a pozsonyi Volkswagen gyár termelését is befolyásolja az onnan származó alkatrészek miatt - erősítette meg a Volkswagen Slovakia szóvivője az MTI megkeresésére kedden.

A győri sztrájk egyelőre a luxus SUV-ok pozsonyi gyártására volt hatással, a városi kisautók (NSF szegmens) gyártása viszont korlátozások nélkül folytatódik - közölte Lucia Kovarovic Makayová. Hozzátette: azokat az alkalmazottaikat akiket ez érint, időben értesítették a korlátozásokról.



A szóvivő kérdésre válaszolva merő spekulációnak minősítette azt a közösségi oldalakon terjedő információt, miszerint a győriek sztrájkjához - szolidaritásból vagy más ok miatt - a pozsonyi VW dolgozói is csatlakozni készülnének.



A győri Audiban - amely a legnagyobb motorgyártó üzem az autógyártó konszernen belül - a múlt hét csütörtökön léptek sztrájkba az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) felhívására, amely 18 százalékos béremelést akar kiharcolni az idei évre. Az egy hetesre tervezett sztrájk okozta alkatrészhiány a konszern több gyárában is negatívan befolyásolta a gyártást. Köztük a legnagyobb gondokat az Audi ingolstadti üzemében okozta a sztrájk, ahol a Győrben készülő motorok hiánya miatt hétfőn teljesen leállt a termelés.



A pozsonyi Sme napilapnak nyilatkozó gazdasági elemző, Boris Tomciak szerint, amennyiben a sztrájk folytatódni fog Győrben, akkor egyes típusok gyártása teljesen leállhat a pozsonyi üzemben, ugyanis - mint mondta - ott a költségtakarékosság miatt az autómotorokból viszonylag kisebb készleteket tartanak raktáron.