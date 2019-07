A pincébe zártak és összevertek egy nőt a főnökei egy győri üzletben - 18 évet kaphatnak

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség felfegyverkezve elkövetett emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat öt kelet-ázsiai személlyel szemben, akik munkahelyük, egy áruház egyik alkalmazottját egy pincébe zárták, ott bántalmazták és pénzt követeltek tőle.A vádirati tényállás szerint a távolkeleti elkövetők közül kettő Győrben, három Budapesten él. Közülük négyet egy áruház üzemeltetése köti Győrhöz, míg az ötödik elkövető egy éttermet üzemeltet Győrben.Az áruház vezetője 2017 decemberében az egyik magyar alkalmazott, egy hölgy elszámoltatásáról döntött, mivel szerinte a sértett az áruház bevételének egy részét eltulajdonította. Ennek érdekében a sértettet – miután a többi alkalmazottat hazaküldték – körbeállták, szájába zoknit tömtek, majd lökdösve, rángatva, egy bottal böködve a pincébe vitték. A pincében testszerte, legalább ötven alkalommal bántalmazták a sértettet, őt egy fém rúddal és egy bottal ütötték, valamint rugdosták. A bántalmazás során arról faggatták, miért kevés az áruház bevétele.Mivel a sértett tagadta, hogy pénzt vett volna el a bevételből, közölték vele, hogy a táskájából kivett kulccsal a lakására mennek, ahol édesapjával magukra íratják a sértett lakását és autóját.Miután a sértett lakását két elkövető ellenőrizte és senkit nem találtak otthon, a sértetthez visszatérve őt mérgezéssel fenyegették meg, majd egy húsvágó bárdot tartottak a nyakához annak érdekében, hogy írjon egy elismervényt tízmillió forintos tartozásról. A sértett a diktált szöveget leírta, majd azt fel is kellett olvasnia, hogy mobiltelefonjukkal az elkövetők rögzíthessék. A nyilatkozaton – pirosfestékbe mártott – ujjának ujjlenyomatát is el kellett helyeznie.A sértettet az elkövetők azután engedték el, hogy megfenyegették, ha orvoshoz vagy a rendőrséghez fordul, őt és édesapját is megölik.A sértett a bántalmazás következtében bordatörést és számos zúzódást szenvedett el.A jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló elkövetőkkel szemben tizennyolc év szabadságvesztés szabható ki.