A piac magasra árazza a széchenyis diploma értékét: idén is jóval több a jelentkező

A jelentkezők július elejéig még változtathatnak a sorrenden, de az előző évek tapasztalatai alapján túl nagy eltérés már nem szokott lenni a most publikált és a végső adatok között. Az első helyes jelentkezés az igazán fontos az egyetemek számára, hiszen azokról szól, aki ténylegesen hozzájuk szeretnének menni. A Széchenyi István Egyetemen az összes és az első helyes jelentkezők száma is közel tizenöt százalékkal emelkedett.

Ez nagyon jó hír, mert országos szinten mindössze három-négy százalékos a növekedés. Tehát jóval az átlag felett vagyunk. Az alapképzésben kiemelkedik a műszaki informatika, valamint a gazdálkodás és menedzsment területe, ugyanígy jelentős az emelkedés a járműmérnöki és a gépészmérnöki szakokon egyaránt. Azt mondhatjuk, hogy a klasszikus műszaki szféra, illetve a közgazdasági terület erősödik tovább idén kiemelkedő mértékben. Egyébként minden más szakon nagyon jól állunk, csökkenés nem is igazán látszik sehol. Vagy tudjuk hozni a tavalyi számainkat, vagy emelkedünk. Ez azt jelenti, hogy szinte száz százalékban indíthatjuk is a meghirdetett szakjainkat. Ráadásul idén már az BSc-n is tovább erősödhetnek angol nyelvű képzések, például a járműmérnököknél"

Dr. Kovács Zsolt szerint egy egyetem legfontosabb mutatója az, hogy az ott kiadott diploma mit ér a munkaerőpiacon. Fotó: Májer Csaba József

– mondja Dr. Kovács Zsolt főigazgató.A jelentkezők számának jelentős emelkedése nem egyszeri alkalom a Széchenyi István Egyetem életében, tavaly is tíz százalékos volt a növekedés, és a korábbi évekhez képest tovább nőhet a felvettek száma. Az országos átlag ennél jóval szerényebb, ami azt jelenti, hogy van egyfajta koncentráció a magyar felsőoktatáson belül, és az intézmények közötti versenyben jól teljesít a Széchenyi István Egyetem. Persze, a főigazgató szerint nagy kérdés lesz majd 2020 szeptembere, amikor már csak középfokú nyelvvizsgával vehetnek fel hallgatókat a felsőoktatásba. Ennek tükrében elképzelhető, hogy azok is most jelentkeztek, akik idén érettségiznek, és szeretnék végigvinni ugyan a technikusi képzést a középiskolában, de be akarják biztosítani a helyüket az egyetemeken.

Azt gondolom, hogy a széchenyis brand folyamatosan, évről-évre felértékelődik. Aki csak eljön a győri campusra, nagyon meggyőző lehet számára akár a kollégiumi ellátás, akár a sportolási lehetőség, akár az oktatási infrastruktúra, a modern laboratóriumi hálózat. Minden, ami a hallgatói élethez szükséges, itt egy helyszínre koncentráltan adott, és komfortossá, ideálissá teszi a hallgatói éveket"

– hangsúlyozza a főigazgató. (Az ország legszebb campusát kereső szavazás második körében is a győri egyetem kapta a legtöbb szavazatot.)Győrt és térségének gazdasági ereje sem elhanyagolható természetesen, hiszen a munka- és kereseti lehetőségek az ország minden részéből, sőt, külföldről is vonzanak ide fiatalokat. A Széchenyi-egyetem, különösen az integráció óta, szinte minden diszciplínában biztosít piacképes képzéseket. Nemcsak az alap- és mesterszakokon, valamint a doktori képzésekben, hanem a szakképzésekben is együtt lélegzik a digitális- és a társadalmi fejlődéssel, élethosszon át biztosítja a változásokhoz alkalmazkodó tovább- és átképzéseket. Ugyanígy vonzó életpályamodellt állít fel oktatói, kutatói számára is, akik egyrészt a nemzetközi tudományos életben is megállják a helyüket, másrészt a gyakorlattal, a helyi gazdasággal is gyümölcsöző kapcsolatokat építettek ki. Rendkívül szoros, különböző fejlesztési forrásokkal támogatott ipari-vállalati-társadalmi együttműködések adnak inspiráló kihívásokat az egyetemi közösség számára, megalapozva a vállalkozói egyetemmé válást.

Az egyetemi vezetés biztos hátteret nyújt az oktatóknak, azért, hogy az oktatás mellett a tudományos területeken legyenek kiválóak, nemzetközi programokra készüljenek fel és a hallgatókkal kiemelt figyelemmel foglalkozzanak, nagy hangsúlyt fektetve a tehetséggondozásra. Ezt szolgálta a mintatantervi reform is, amellyel az oktatók leterhelését csökkentettük, hogy több idejük maradjon a tehetséges hallgatók felkarolására. Kimondhatjuk azt is, hogy nemzetközi egyetemmé kezd válni a Széchenyi, rákerültünk például QS Rankings világtérképére, és az angol nyelvű képzések száma évről-évre látványosan nő"

A Menedzsment Campus új épülete ad otthont a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karnak.

– emeli ki a főigazgató.

Fontos megjegyezni, hogy az oktatás színvonala is folyamatosan emelkedik. Jó visszajelzéseket kapunk a végzett hallgatóktól és a cégektől egyaránt. Nyilván egy egyetem legfontosabb mutatója az, hogy az ott kiadott diploma mit ér a munkaerőpiacon. A széchenyis hallgatók nagyon nagy százaléka már az oklevél megszerzése előtt, a szakmájában talál munkahelyet. Ez egy olyan fontos üzenet, ami láthatóan elért a középiskolásokhoz és a szüleikhez. A diploma mindenki számára nagyon komoly befektetés, és ha a megtérülésében gondolkodnak, akkor érdemes például a műszaki pályát, a STEM szakmákat (science, technology, engineering, mathematics) választani. Az egyetemen működő Mobilis Interaktív Kiállítási központ is segíti a diákokat az eligazodásban. Összességében azt mondhatjuk, hogy a hosszú évekkel ezelőtt elkezdett közös munkánk, a folyamatos építkezés mára beérett. Remélem, hogy ez a kivételesen jó tendencia hosszú távon is fenntartható lesz Győrben"

– mondja Dr. Kovács Zsolt.A Széchenyi István Egyetem számára közben nemcsak a hallgatói létszám növelése fontos, hanem az is, hogy a diákok lehető legnagyobb százalékát el is juttassa a diplomáig. Ezt szolgálja egy szerteágazó, releváns lemorzsolódás csökkentő program, vagy például az átjárási lehetőség a szakok között, ami persze nem jelenti azt, hogy ne ragaszkodnának az oktatásban a szükséges tudásszint eléréséhez.

Az előző évhez képest a duális képzésben is nőtt meghirdetett helyek száma. Egyre több szakon és egyre több céges partnernél adódik lehetőség erre a népszerű képzésre, ahol gyakorlatilag már az első félévtől a soraikba fogadják a hallgatókat a cégek. Olyan plusz szakmai tapasztalatokat szerezhetnek így, amelyek még értékesebbé teszik a tudásukat. Beletanulnak egy céges kultúrába, a diploma megszerzésének másnapjától pedig már teljesértékű kollégaként állhatnak munkába. Az eddigi audis tapasztalatok ezt száz százalékban visszaigazolják"

– mutat rá a főigazgató.