A nyugdíjas évek hozták el számára az alkotás örömét

Beáta már fiatal korában is rajzolgatott, különféle stúdiókba járt. Ez utóbbiak családi vonatkozásra vezethetőek vissza,hiszen mindkét szülője rajzolt és festett. Az évek azonban egy kicsit elfeledtették vele kedvenc hobbiját. Férjhez ment , majd gyermekeket nevelt, ami lefoglalta minden idejét,így nem tudott időt szentelni a rajzolásnak.Amikor már felcseperedtek a gyermekek, a nagyobb lányának, Boglárkának invitálására kezdődött el újra egy kis fény fellángolni a régen űzött hobbi iránt. Boglárka meglátta édesanyjában a tehetséget és nem szerette volna azt,hogy ezen kézügyesség valamilyen formában kárba vesszen. Az édesanya némi biztatásra szorult, hiszen hosszú időn át nem végezte azt a feladatot,amit a tudatalattijában soha nem felejtett el, csupán egy kicsit mélyre süllyesztett azon képzeletbeli fiókban, amelynek ajtaja 2002-ben kinyílott.Azóta nagy intenzitással és kellő szorgalommal készíti grafikáit Huszárné Hargitai Beáta, annál is inkább, mert a kezdeti alkotásokra visszatekintve, nagy fejlődést láttat az idő saját maga szemében is. Statisztikai dolgokban nem nagyon járt soha az élen, ezért is inkább úgy jellemzi kiállításainak számát, hogy nagyon sokat tartottak.Örül, hogy a nyugdíjas évek visszahozták számára az alkotás örömét, amivel mint saját magának, mint pedig másoknak örömet tud okozni.Gulyás Attila