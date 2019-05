A nők harmada sem vesz részt a mellrákszűrésen Győrben - sokan dobják el az esélyt a gyógyulásra

​Bejczy Józsefné Éva rendszeresen részt vesz a szűrővizsgálatokon. A mellrákszűrésre Mórichidáról érkezett a Petz-kórházba. Fotók: H. Baranyai Edina

Prof. Oláh Attila és dr. Drozgyik András célként fogalmazta meg, hogy a szűrésre meghívott nők legalább 60 százaléka vegyen részt a prevención Győrben a közeljövőben.

Danyi Gábor is ott lesz a Petz-kórház családi napján



Május 18-án, szombat délelőtt az Aranypart II-n tartják a Petz-kórház családi napját. Az idei rendezvény nem csupán az egészséges életmód mellett tör lándzsát, hanem egyben felhívás a mellrákszűrés fontosságára. A „Fut a Petz" futóverseny egyik vendége Danyi Gábor, a Bajnokok Ligája győztes Audi-ETO női kézilabdacsapatának edzője lesz.

A nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése az emlőrák. Minden hetedik felnőtt nő szembesül élete során azzal a szörnyű ténnyel, hogy rosszindulatú daganat nő a mellében. "A gyógyulás esélye annál nagyobb, minél korábban ismerjük fel a beteg sejteket. Így óriási jelentősége van a szűrővizsgálatokon való részvételnek" – kezdte portálunknak prof. Oláh Attila.Ameddig Európában minden hatodik nő hal bele a mellrákba, addig Magyarországon minden harmadik. Pedig a szűrőrendszer, a vizsgálatok minősége semmivel sem rosszabb, mint más országokban a kontinensen. Hazánkban a 45-65 év közötti nők 2001 óta élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy két évente ingyenes emlőrákszűrésen vegyenek részt."Országosan sem túl jó a mellrákszűréseken való részvétel aránya, ami átlagosan 40 százalék. Kifejezetten elkeserítő azonban, hogy Győrben kevesebb, mint harmada jön csak el azoknak a nőknek, akik postai úton kapnak meghívót a prevencióra" – mondta dr. Drozgyik András, aki napi szinten operál emlőrákkal küzdő pácienseket Győrben. A Petz-kórház sebésze hozzátette: "korai diagnózis és megfelelő kezelés mellett több mint 85 százaléknyi esély van arra, hogy a páciens öt év múlva is életben legyen".Azt vizsgálták, hogy miért megy el kevés nő a győri szűrésre? – kérdeztük. "Az esetek nagy részében nem a rohanó élet, a vészes időhiány vagy lustaság áll a háttérben. Többnyire a pszichés gát a fő ellenség. A páciensek tartanak a vizsgálattól. Tisztában vannak vele, hogy az egészségüknek nem árt és nem fájdalmas a szűrés. Sokkal inkább a tudat nyomasztja őket, hogy mi lesz, ha daganatot találnak náluk. Ez azonban sehova nem vezető csőlátás. Ha nem fedezzük fel időben a daganatot, sokkal nehezebben tudunk segíteni a pácienseknek" – válaszolta prof. Oláh Attila.Érthetően a nők attól is félnek, hogy elveszítik a mellüket. Napjainkban viszont ritkán van szükség arra, hogy a sebészek a teljes emlőt eltávolítsák. Sokkal gyakoribbak a jó kozmetikai eredménnyel záruló emlőmegtartó műtétek. A győri Petz-kórházban célként tűzték ki, hogy a szűrésre meghívott nők legalább 60 százaléka vegyen részt a prevención a közeljövőben. "Igazán akkor lennénk elégedettek, ha a 75-80 százalékos arányt sikerülne elérni. Ebben az esetben a mellrák halálozása 25-30 százalékkal csökkenne Győrben és a város környékén" – magyarázta dr. Drozgyik András.A szűrést röntgen mammográfia készülékkel végzik. A röntgensugár képes láthatóvá tenni a legapróbb változásokat. A felvételeken kívül fizikai, tapintásos vizsgálat szintén történik. Szükség esetén emlőultrahang és MRI-vizsgálat is követi a mammográfiát. A mammográfiás röntgenvizsgálat minimális sugárterheléssel jár, míg az ultrahangos és MRI emlővizsgálat fájdalommentes és sugárterheléssel sem jár. Kismamák is vizsgálhatók vele.