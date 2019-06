A megye legjobb borait díjazták - képgaléria

A megyei önkormányzat a soproni és pannonhalmi történelmi borvidékek hegyközségeivel idén is megszervezte Győr-Moson-Sopron megye Borversenyét. Mindkét borvidék nedűi történelmi értékek: a verseny borszakmai tanácskozását csütörtökön tartották az Apátúr Házban.Előtte a bormintákat szakmai zsűri bírálta, majd a társadalmi zsűri kiválasztotta a megye fehér és vörös borát (ezeket be is jegyzik a megye 21. századi borkönyvébe) valamint különdíjasait. Taschner István, zsűritag elmondta: 96 bor nevezett a megmérettetésre, ebből öt kapott nagy arany minősítést. Idén a megye legjobb fehérbora a Cseri Pincészet Quartus Rajnai Rizlingje lett, s legjobb vörösbora pedig az Iváncsics Pincészet Quartett Cuvee-je lett.