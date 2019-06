A legnagyobb vagyonvédelmi cég az oktatást is támogatja Győrben

Kocsis Róbert, Szabó Andrea és Németh Zsolt

A Patent-csoport két pedagógusnak kiemelt jutalmat adott át azért a munkáért, amit a 2018/19-es tanévben végeztek.Kocsis Róbert, a Patent-csoport vezérigazgatója, az iskola egykori diákja az ünnepségen elmondta: Büszke arra, hogy bercsényis lehetett. Az iskola sokat adott számára, ezt próbálja most egy kicsit viszonozni a cége segítségével. A tanárok nagyon komoly munkát végeznek, és ezt el kell ismerni. A Bercsényiből, a rendvédelmi osztályból sok tanuló volt már gyakorlaton a Patent-nél, és a patentos szakemberek közül is sokan oktatták őket.A cég és az oktatási intézmény kapcsolata szoros, mindkét fél számára előnyös.A Patent-csoport harminc éve segíti a régió kulturális és sportéletét. 2019-től minden évben szeretnék támogatni az oktatást is, ezért két bercsényis tanár munkáját fogják elismerni évente, minimum öt éven át. Idén Szabó Andrea és Szabó Árpádné kapta a méltó elismerést.