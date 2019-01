A keresztféléves képzésekben is töretlen a győri Széchenyi István Egyetem népszerűsége

Dr. Kovács Zsolt főigazgató szerint a Széchenyi István Egyetem várhatóan az általános felvételi eljárás keretében is ugyanolyan sikeres lesz, mint tavaly. Fotó: Májer Csaba József

A bolognai rendszerben az alapképzések hat, hét, illetve nyolcfélévesek lehetnek a felsőoktatásban. Annak érdekében, hogy a hétféléves alapképzést követően a hallgatók időkiesés nélkül tudják folytatni tanulmányaikat a mesterszakokon, a rendszer bevezetésével párhuzamosan megnyitották a keresztféléves felvételi lehetőségét is. Az idei ponthatárokat csütörtökön hirdették ki. Ezek alapján februártól 4184 hallgató kapcsolódhat a magyarországi felsőoktatásba.

A keresztféléves képzésben 308 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Széchenyi István egyetemen, több mint tavaly ilyenkor. Három alapképzési szak (közlekedésmérnök, gazdálkodás és menedzsment, műszaki menedzser) is indul távoktatással, e-learning rendszerben, de a többség mesterképzéseken tanulhat tovább. Nagyon népszerű az ellátási lánc menedzsment szak nappali és levelező képzésen egyaránt, csakúgy, mint az emberi erőforrás tanácsadó szak. A műszaki képzések közül a járműmérnöki, közlekedésmérnöki és a gépészmérnöki mesterszakok mind nappali, mind levelező képzésen indulnak, jelentős létszámmal. Külön ki kell emelni, hogy a járműmérnök képzésre angol nyelven is sokan jelentkeztek. A műszaki menedzser és a mérnök-informatikus mesterképzések is jelentős létszámokkal kezdődhetnek februártól. Tavalyhoz képest a villamosmérnök mesterképzésben nagyarányú a növekedés nappalin és levelezőn egyaránt. A gazdaságtudományi területen pedig a vezetés és szervezés hozott kiemelkedő számokat"

– mondja Dr. Kovács Zsolt.A főigazgató példaértékűnek tartja a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar eredményeit is. A vidékfejlesztési agrármérnöki, a növényorvosi, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az élelmiszerbiztonság és -minőségi mérnöki, valamint az állattenyésztő mérnöki szakok számait. A gazdászképzésben februártól egy teljesen új területen is indul mesterképzés: a mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki szak meghirdetése olyan sikeres volt, hogy nappali és levelező szakon egyaránt megkezdődhet az oktatás februártól, jelentős létszámokkal. Ez nagyon szép siker a kar és az egyetem életében.Mióta a mesterképzésben levelező szakon is biztosítanak államilag támogatott helyeket, nagyon népszerű lett ez a képzési forma, azért is, mert a BSc-diploma megszerzését követően sokan dolgozni kezdenek. Ennek tükrében különösen figyelemre méltó, hogy a Széchenyi István Egyetemen sok szakterületen indíthatnak nappali tagozatos keresztféléves mesterképzést, ami a tudományos utánpótlást is segítheti a campuson.Miközben kihirdették a keresztféléves ponthatárokat, az általános felvételi kampány is a hajrájába ért. „Az érdeklődők száma alapján arra következtetünk, hogy a Széchenyi István Egyetem ugyanolyan népszerű lesz, mint tavaly, továbbra is tudjuk tartani a növekedési tendenciát, és reményeink szerint a felvett hallgatók átlagpontszámát tekintve is tudunk erősödni. A Nyitott Kapukon megtelt a campus, az Educatio szakkiállításon is nagyon sokan ellátogattak a széchenyis standra. Az a munka, amit a kormányzattal közösen a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) szakokra összpontosítva elkezdünk, beérett. Egyre többen jelentkeznek az egyébként nagyon jó elhelyezkedési és kereseti lehetőségeket biztosító képzésekre. Az Egyetemi Szolgáltató Központ a hallgatói önkormányzattal karöltve nagyon sokat tesz a felvételi kampányban, ahogy oktatóink is. Köszönettel tartozunk érte" – hangsúlyozta a főigazgató, külön kitérve arra, hogy Győr és a megújult campus is komoly vonzerőt jelent a felvételizőknek. Ha pedig a gazdasági racionalitást nézzük, Budapest nem tudja felvenni a versenyt Győrrel sem a hallgatói megélhetést, sem a kollégiumi kapacitást, színvonalat tekintve.A Széchenyi István Egyetemen átfogó lemorzsolódás csökkentő program segíti azt, hogy a felvett hallgatók sikeresen eljuthassanak a záróvizsgáig. Ennek része az oktatói mentorrendszer, amely a veszélyzónába került diákokat karolja fel. Ugyanígy az oktatásmódszertani fejlesztések, a videopéldatárak, a VR-learning és az online segédanyagok is hozzájárulnak a hallgatók eredményességéhez.

A győri egyetem sikerre van ítélve, nemcsak a hazai felsőoktatást tekintve, hanem a nemzetközi porondon is. A Stipendium Hungaricum programban nőtt a felvehető külföldi hallgatók száma, még több diák fog érkezni Győrbe a nagyvilágból, ez a sokszínűség pedig nemcsak az egyetemet, hanem a campusnak otthont adó várost is gazdagíthatja"

– világított rá Dr. Kovács Zsolt főigazgató.