A jogi kar hallgatói kiválóságait díjazták Győrben

A Társadalmi Tanács a kar mellett működő stratégiai tanácsadó testület. A régió jogászi hivatásrendjeinek vezetőit, közigazgatási vezetőket is soraik között tudó tagok tapasztalatai sokat segítenek abban, hogy a kar a jövőben is nagyon szép ívű pályát tudjon befutni mind az oktatás, mind a kutatás terén"

A dékáni dicséretben és a Deák Ferenc Alapítvány ösztöndíjában részesült hallgatók. Fotó: Májer Csaba József

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit dékán adta át az elismeréseket. Fotó: Májer Csaba József

– mondta a dékán, és kiemelte, hogy a kar mellett működő Deák Ferenc Alapítvány aktivitása is szépen fellendült, ennek köszönhető, hogy időről-időre több ösztöndíjat tudnak kiosztani. Ez alkalommal Beck Judit, Bíró Annamária, Domonkos Renáta, Háromszéki Bence, Kocsis Réka, Szabó Lívia, Szabó Tamás és Verebélyi Viktória vehette át a támogatást.Az ösztöndíjátadást követően a mögöttünk álló tanévben kimagasló sikereket elért hallgatók részesültek dékáni dicséretben. A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián Szépvölgyi Enikő: Alternatív vitarendezés a fogyasztói jogvitákban (konzulense Glavanits Judit) és Ősze Áron: A titkos információgyűjtés egyes alkotmányossági kérdései (konzulense Erdős Csaba) első helyezést ért el. Második lett Takó Dalma: A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és értelmező nyilatkozatok (konzulensei Sulyok Gábor és Kecskés Gábor) és Frank Máté: Az adatkezelés új dimenziói a munkajogban - a GDPR hatása a munkáltató ellenőrzési jogára (konzulensei Trenyisán Máté, Wellmann Barna Bence és Papp Nikolett). A dobogó harmadik fokára állhatott Radics Katalin Adél: Referendum locale – a helyi népszavazások gyakorlata és kihívásai (konzulense Erdős Csaba) és Frank Máté: A büntetőjogi felelősségre vonás problematikája az önvezető gépjárművek tekintetében (konzulense Kovács Gábor).Ősze Áron elnyerte a legjobb alkotmányjogi dolgozat összevont díját, míg Szépvölgyi Enikő a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíjában részesült. Különdíjat kapott Szépvölgyi Enikő, Ősze Áron, Takó Dalma, Radics Katalin Adél, Madarasi Réka, Finta Patrik, Kozák Bettina, Frank Máté, Horváth Péter, Szalay András és Szabó Lívia.A XXXIV. Had- és Rendészettudományi OTDK-n is kiváló eredmények születtek: Ősze Áron (konzulense Erdős Csaba) II. helyezést ért el „A hatályos magyar különleges jogrend hatékonyságának kérdései" című dolgozatával, és harmadik lett Háromszéki Bence (konzulense Kovács Gábor) a "Segíts, ne büntess! A gyermek és fiatalkorú bűnözés történeti áttekintése, jelene és megítélése egy kutatás tükrében" témakörben.XVI. Országos Munkajogi Perbeszédversenyen első helyezett lett a Szabó Lívia, Somogyi Csilla, Polgár Eszter alkotta csapat. Felperesi pozícióban harmadik lett Polgár Eszter, bírói pozícióban első lett Szabó Lívia, az alperesi pozícióban harmadik lett Somogyi Csilla. (Felkészítő oktatók: Ferencz Jácint, Trenyisán Máté, Wellmann Barna Bence)Az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen Szabó Lívia védő kategóriában második helyezést ért el. (Felkészítő tanárai Jungi Eszter, Gartner István, Bencze Krisztina)A III. „COOPERATIVE WORK" Országos Szövetkezeti Jogi és Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyen Barták Áron felperesi pozícióban I. helyezést szerzett. (Felkészítő tanárok: Horváth Gergely, Vándor Csaba, Vermes Attila és a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék oktatói)Az Országos Miskolci Jogi Disputa Versenyen Radics Katalin, Frank Máté és Ősze Áron II. helyezést ért el.A Mailáth György tudományos pályázaton és a szimpóziumon Balogh Norbert I., Lénárd Erika III. helyezett lett a polgári jogi szekcióban.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatudományi Intézetének (MTMI) az Országos Tudományos Diákköri Konferenciához (OTDK) kapcsolódó pályázatán Szabó Líviát (konzulensei Barna Attila, Keserű Barna Arnold) és Verebélyi Viktóriát (konzulensei Csitei Béla és Kőhidi Ákos) díjazták.A Jog a gyakorlatban - hallgatói jogesetmegoldó versenyen második helyezett lett a Szabó Lívia, Frank Máté, Ősze Áron alkotta széchenyis csapat. (Felkészítő és kísérő oktató: Szalai Péter).A Moot court - Párizs versenyen Mihály Laura Dominika, Frank Máté és Horváth Rebeka vett részt. (Felkészítő oktatóik Kecskés Gábor, Sulyok Gábor, Ganczer Mónika)

Valamennyiüknek nagy szeretettel gratulálok, és biztos vagyok abban, hogy lendületükkel, eredményeikkel tovább fogják öregbíteni a győri jogi kar hírnevét"

– mondta Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit dékán.