A hét ingatlana: két elképesztően helyes házikó a festői Bakonypéterden!

A Pannonhalmi járásban található község igazi gyöngyszeme a megyének. Emellett kiváló helyszíne a háborítatlan kikapcsolódásnak. Egy kicsi és olcsó és egy nagyobb, csodásan felújított házba nézhetünk be a sok-sok fotónak hála. És persze meg is vehetjük a hétvégi pihenésre, vagy akár lakhatásra és befektetésre is alkalmas ingatlanokat!