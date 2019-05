A Halott Pénz koncertje nyitja a nyári fesztiválszezont Győrben - videó, fotók

A Halott Pénz háromhetede – Marsalkó Dávid, Járai Márk és Boros Gábor (DJ Venom) – is részt vett a győri önkormányzat szerdai sajtótájékoztatóján, amelyet a város nyári programjairól tartottak. Mint ismert, a zenekar adja az első ingyenes nyárnyitó koncertet június 14-én, pénteken 21 órától a Dunakapu téren.Az eseményen Marsalkó Dávid arról beszélt, hogy otthon érzik magukat Győrben, részben a családi kötődések miatt – Járai Márk győri születésű, DJ Venom pedig itt találta meg szerelmét. Emellett máig emlékezetes számukra, hogy három éve színültig megtöltötték a Dunakapu teret, a tavalyi év egyik mérföldköve pedig az volt, hogy telt ház előtt zenéltek az Audi Arénában. Az együttes idén 15 éves, ami néhány kiemelt koncerten a tartalomban és a látványban is érződni fog, s a frontember szerint az egyik ilyen a győri lesz. A sajtótájékoztatón Járai Márk egy szál gitárral előadta egyik legnagyobb slágerüket, az Élnünk kellett volna című dalt, amely sok más mellett bő két hét múlva is elhangzik majd.Borkai Zsolt polgármester elmondta, hogy a második nyárnyitó koncerten, június 15-én, szombaton 21 órától Rózsa Magdi lép fel, amit majd tűzijáték követ, de emellett két ugyancsak ingyenes Dunakapu téri nyáresti koncertet tartanak: július 6-án a Quimby, július 20-án pedig az Edda zenél. Ezenkívül több jelentős sporteseményt rendez a város, amelyek közül kiemelkedik a június 27–30. közötti első junior tornász-világbajnokság, valamint a július 11-től 21-ig tartó junior női kézilabda Európa-bajnokság.Tóthné Kardos Krisztina, a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ arról beszélt, hogy több fesztivállal igyekeznek kiszolgálni a helyieket és az ideérkezőket. A Szent László-napokat június 28-tól 30-ig, a hét művészeti ágat felvonultató, s idén a fényt a középpontba helyező a 31! fesztivált július 12-től 14-ig, a Rotary fröccsnapokat július 26-tól 28-ig, a Barokk Esküvőt augusztus 9-től 11-ig, míg a bornapokat – amelyre többek között 60 borászt várnak – augusztus 22-től 25-ig tartják. Nem került szóba, de természetesen lesz Magyar Táncfesztivál június 17. és 23., illetve Győrkőcfesztivál július 5. és 7. között. Emellett három szabadtéri színházi előadást is megtekinthet a közönség a Radó-szigeten, és visszatérnek a zenepaviloni koncertek.Sándorfi Róbert, a polgármesteri hivatal kulturális, sport- és városmarketing-főosztályának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendezvények a győrieket, a környéken élőket és a turistákat egyaránt szolgálják. "A turizmusban van egy hüvelykujjszabály: a vendégek azokat a helyeket keresik fel, ahol a helyiek jól érzik magukat" – mondta.