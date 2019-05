A Halott Pénz jön Győrbe a nyárnyitó első napján - videóban üzent a zenekar

Fotó: Farkas Dávid

„Közeledik a nyárnyitó ideje, aminek fellépője június 14-én, pénteken este 21 órától a Halott Pénz lesz" –a Facebookon a nyárnyitó hétvége első fellépőjét. A zenekar videó üzenetet küldött, amely ugyancsak a közösségi oldalon lelhető fel, s amelyben a fiúk hatalmas bulit ígérnek a győrieknek, amivel nem csak a nyarat, de fennállásuk 15-ik évfordulóját is ünneplik.A Halott Pénz egyébként 2016-ban már fellépett a Dunakapu téren, akkor a Wellhelloval adott közös nyáresti koncertet. A buli óriási sikert aratott, a belváros csordulásig megtelt. Várhatóan ez az idén sem lesz másként.Az együttes egyébként egy kicsit győri is, hiszen Járai Márk Győrben született, a Bencés Gimnáziumban érettségizett. Győr Európa Kulturális Fővárosa pályázatának egyik népszerűsítője volt, a vele készült kisfilmben többek között arról beszélt, hogy miért szereti ezt a várost. „21 éves koromig éltem itt, itt nőttem fel, itt értek az első olyan impulzusok, amik miatt elkezdtem zenélni, s az első barátnőm is itt volt, akinek játszottam az első számot." – mesélte. A kedvenc helyeként a Rómer Házat jelölte meg, ahol az érettségi után pultosként dolgozott. Azt is elmondta, hogy Győrre egy különleges áramlás jellemző, és távolról is látszik a folyamatos fejlődés. Ahogy Járai Márk tartja, nagyon szeret szülővárosában fellépni. Nos, a következő alkalomra már nem is kell túl sokat várni.A nyárnyitó a tavalyi évhez hasonlóan idén is kétnapos lesz, a pénteki Halott Pénz koncert után, szombaton is neves előadót várhatunk a Dunakapu térre. Mindkét koncert esőnapja a vasárnap. Úgy tudjuk, hamarosan a szombati nap fellépője is kiderül.