A győri SZEngine új motorja, az EVO6+ már két Formula Student csapatot is kiszolgál

SZEngine EVO6+ motor hajtja az Arrabona Racing Team és a BME Motorsport versenyautóját egyaránt. Fotó: Májer Csaba József

Györkös Szabolcs, Varga Norbert és Füleki Dániel számolt be a fejlesztésekről. Fotó: Májer Csaba József

Füleki Dániel konstrukciós vezető beszélgetett Pláner Benedekkel (BME Motorsport) és Gudra Gábriellel (ART). Fotó: Májer Csaba József

A roll out mindig az adott év, az adott szezon végleges konstrukciójának bemutatását jelenti egy versenycsapat életében. A Széchenyi István Egyetem SZEngine motorfejlesztő hallgatói közössége a Formula Student sorozatban versenyző csapatoknak szállít belsőégésű motorokat. A rendezvényen az új, EVO6+ motorkonstrukciót mutatták be.Az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja, Dr. Hanula Barna köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ha a Formula Student versenyeken sikerrel végigmegy az autó a pályán, minden csapattag úgy érezheti, hogy ötöst kapott.„Egy kistigris lelkesen játszik nagytigrist. Kezdi a lepkékkel, békákkal, aztán az érettségi vizsga már a bivaly elejtése lesz. A versenycsapatokban is nagy lelkesedéssel játsszák a hallgatók a mérnöki szerepet, és szinte észrevétlenül nagyon jó szakember válhat így belőlük. Sokkal gyorsabban és fájdalommentesebben, mintha a bivalyra ugrást bonyolult egyenletekkel modellezve próbálnák elsajátítani. Kell persze az is, de ha tudjuk, hogy mi mire való, a motiváció is nagyobb lesz" – mondta a dékán, rávilágítva a SZEngine-es életérzés lényegére, gratulálva a csapatnak, és megköszönve a szponzoroknak a támogatást.Györkös Szabolcs, a SZEngine vezetője elmondta, hogy csapatukat 2008-ban alapították a Széchenyi István Egyetem Belső Égésű Motorok Tanszékének és az Audi Hungaria Zrt járműhajtás fejlesztésének segítségével. Azzal a céllal, hogy a csapattagok a Formula Student versenysorozatra optimalizált belsőégésű motort tervezzenek és gyártsanak. 2018-ig hat motorgenerációt alkottak meg így.Az idei fejlesztést Varga Norbert konstrukcióért felelős vezető mutatta be. A megbízhatóság és a hatékonyság javítását tűzték ki célul, szem előtt tartva a pilóták visszajelzéseit. 2016 óta a SZEngine a széchenyis járműfejlesztő csapattal, az Arrabona Raching Team-mel együttműködve vesz részt a Formula Student versenysorozatban. Az idei immáron a negyedik közös versenyszezonjuk. Tavaly ősszel újabb nagy mérföldkőhöz értek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen újjáalakult, belsőégésű kategóriát megcélzó BME Motorsport csapattal kötött kooperációs megállapodásnak köszönhetően.A két csapattal való közös munka nem csak technikai kihívásokkal járt. Nagy figyelmet kellett fordítani a projektek menedzselésére, és arra is, hogy a csapattagok közül ki milyen feladattal foglalkozzon. A szimultán készülés nem csak több munkát jelentett, de megduplázódott a versenyekre felkészítendő motorok száma is, ami több alkatrészt is jelentett.Az airbox geometriáját és térfogatát megtartották az előző éves konstrukcióból, de úgy látták, hogy lehet még rajta javítani. A pilóták az 5-7 ezres fordulatszám tartományban használják a motort leginkább, így erre optimalizálták a szívórendszert a szívócső hosszának módosításával. Csökkentették a zajkibocsájtást és az olajhőmérsékletet, CP dugattyúra tértek át, és módosították a váltómechanizmust. Az EVO6+ paraméterei: lökettérfogat: 510 cm3, nyomaték/teljesítmény: 55 Nm/ 55 Le, kompresszió viszony: 14,3:1, súly: 27,5 kg, üzemanyag: RON 98.Füleki Dániel konstrukciós vezető ismertette az idei versenyszezont. A BME Motorsporttal a holland, a cseh és a magyar, az ART-vel pedig a magyar, a cseh és a német FS-versenyen vesznek részt. A konstrukciós vezető ezt követően színpadra szólította Gudra Gábrielt, az ART vezetőjét, és Pláner Benedeket, a BME Motorsport főmérnökét. A pódiumbeszélgetésen a csapatvezetők beszéltek a SZEngines együttműködés előnyeiről, bemutatták idei autóik paramétereit, kiemelve a korszerű telemetrikus rendszereket. A széchenyis ART-vel a SZEngine már 2016 óta közösen versenyez. A BME Motorsport viszont újonnan alakult csapat, az idei lesz az első közös versenysorozatuk a győri motorfejlesztőkkel.A prezentáció végén a tanszék előtti téren bemutatták a résztvevőknek a versenyautókat, és feldübörögtek a SZEngine EVO6+ motorok, betöltve a campust a már koránt sem kistigrisre hajazó, mély morajlással.