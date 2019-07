A győri SZEnergy csapat új járműve sikeresen vette az első akadályokat Londonban - fotók

A győri Széchenyi István Egyetem diákjai megérkeztek a Shell Eco-marathon versenyre Londonba, ahol először a versenybíráknak kellett megmutatniuk az autójukat, hogy az megfelel-e minden biztonsági és technikai előírásnak.A 12 állomásos ellenőrzésen nemcsak a járművet vizsgálták át kívül, belül, de még azt is demonstrálniuk kellett, hogy a pilóta 10 másodpercen belül el tudja-e hagyni az autót. A versenyen a járműveknek minden vizsgálaton át kell menniük ahhoz, hogy pályára mehessenek.A SZEnergy új autója, a SZEmission hétfőn az elsők közt ment át a technikai vizsgálaton, így a csapat el is kezdheti tesztelni a járművet a pályán, mielőtt szerdán már élesben mérik, mennyi utat tesznek meg 1kWh energiával.„Örülünk, hogy minden rendben ment a technikai vizsgálaton, és a versenybíráknak is tetszett a járművünk. Alig várjuk, hogy délután már az új pályán is tesztelhessük az új autót" – tette hozzá Pusztai Zoltán, csapatvezető.További információért a SZEnergy csapatról látogasson el a Facebook-oldalukra >> Még több információ a Shell Eco-marathonról a, aésoldalon érhető el.