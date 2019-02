A győri Science Park volt fókuszban az országos pénzügyi versenyen

Az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyen induló csapatok tagjai az ünnepélyes megnyitón. Fotó: Májer Csaba József

A győztes idén is a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem csapata lett. Fotó: Májer Csaba József

Tizenhárom hazai, illetve határon túli egyetemről érkeztek négy-négy fős csapatok a hétvégén Győrbe, a Széchenyi István Egyetemre. A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium hallgatói Dr. habil Szigeti Cecília tanszékvezető egyetemi docens, programigazgató és Kiss Eszter diákbizottsági elnök vezetésével idén is jelesre vizsgáztak szervezőként. Ugyanúgy, ahogy a vendéglátó Kautz-kar csapata is kimagasló teljesítményt nyújtott. A győri négyes a tavalyi évhez hasonlóan most is a dobogó harmadik fokára állhatott fel a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának csapata mögött.Az OPEV hagyományosan komoly számviteli, pénzügyi ismereteket igényel a hallgatóktól. Ráadásul a versenyzők nem tudhatják előre, hogy melyik iparágból érkezik az az esettanulmány, amit fel kell dolgozniuk, és a konkrét cég kilétére is csak a verseny alatt derül fény. Így volt ez a hétvégén is, amikor a péntek délutáni megnyitón Dr. Reisinger Adrienn tudományszervezési dékánhelyettes köszöntője után Mayer Gábor FIEK-központvezető bejelentette, hogy a hajdani Győri Keksz és Ostyagyár területén megvalósuló Tudományos és Technológiai Park előkészítéséhez hívják segítségül a csapatokat.A feladat az egyetem és partnervállalatai alkotta együttműködési platform optimális ingatlan portfóliójának meghatározása és egy részletes pénzügyi eredmény elkészítése volt, igazodva az előre meghatározott beruházói, tulajdonosi elvárásokhoz.A tervezett győri Science Park fontos célja lesz, hogy támogassa a technológia-orientált, magas hozzáadott értékű tevékenységet végző, jól képzett szakembereket foglalkoztató vállalatok és az egyetemi kutatók, hallgatók együttműködését. Inspirációban gazdag környezetet biztosítson a közös kutatási projektek és fejlesztések számának növekedéséhez, ösztönözze a technológiai transzfert, és erősítse a gyakorlatorientált képzést.A csapatoknak bő egy napjuk volt az esettanulmány feldolgozására, és a szombat esti előzsűrizés után a vasárnapi A döntőben hat, a B döntőben pedig öt csapat prezentálta elgondolását. A vállalatvezetőkből, szakemberekből álló zsűri elnöke az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, Szigeti Ádám volt.A versenyzők sokféle funkciót álmodtak a Science Parkba, a kutatás-fejlesztési területtől a kis- és középvállalkozásoknak szánt inkubátorházon át az élményszigeten keresztül a bérelhető irodákig és a magas hozzáadott értéket előállító saját vállalkozásokig. A prezentációkat átszőtte a környezettudatos gondolkodás, hogy minél kisebb ökológiai lábnyommal terheljék a környezetet. A hazai csapat azt javasolta, hogy a Széchenyi-egyetemen végzettek kedvezményesen bérelhessenek területet a tervezett parkban start-up vállalkozásaiknak.Fontosnak tartották a győriek bevonását, a nyitottságot az itt élők felé. Általános vélemény volt, hogy a park nagyon vonzó lehet hi-tech vállalkozásoknak, hiszen az egyetemen felhalmozott tudásbázis, a felkészült kutatói és hallgatói kör innovatív megoldásokkal segítheti fejlődésüket.A prezentációkat követő értékelésben Mayer Gábor kiemelte, hogy izgalmas, kreatív megoldásokat is láthattak, azt pedig különösen értékesnek tartotta, hogy több csapat is felvázolt régió- és gazdaságfejlesztési perspektívákat a tervezett központtal kapcsolatban. Dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja szerint a Science Park hozzájárulhat a hi-tech területen mozgó vállalkozások prosperálásához a régióban.

Mindig jó rádöbbenni arra, hogy a szakkollégiumok mennyire fontos terepet adnak a tehetséggondozásnak és a hallgatói fejlődésnek. Remélem, hogy a Science Park beruházás meg tud valósulni Győrben. Ezek a kutatás-fejlesztési együttműködési központok az egyetemeken meglévő tudást tudják kiterjeszteni a gazdaságba, ahol ezáltal plusz adóforintok termelődhetnek, amiket aztán újra a felsőoktatás fejlesztésére fordíthat az ország. Az ilyen, magas hozzáadott értékű feladatokat kínáló központok tarthatják helyben a jól képzett fiatalokat is"

– mutatott rá összefoglalójában az államtitkár.A XVII. OPEV a csapatok díjazásával zárult, amit a Rába Járműipari Holding Nyrt., a Széchenyi István Egyetem, az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület, a HVG és a Cothec Kft. felajánlásai tettek lehetővé.