A győri művésztanár ötletei alapján három motort építettek, a következő Ducati lesz - sok-sok fotó

A Jaguar tervezője gratulált



Jakus Tamást pár éve megihlette a Jaguar egyik szuperjárgánya is. A Jaguar Project 7 koncepció stílusában készített olyan motort, amely a világhálón sok emberhez eljutott. Többek közt a Jaguar tervezőcsapatának egyik tagjához is, aki e-mailben méltatta a motor formáját. Amikor a győri művésztanár meglátta a levelet, nem akart hinni a szemének.

Festészetet, üvegtervezést tanít, a művészeti munkaközösség vezetője, mellette osztályfőnök a győri Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola rajztanára. "Szeretem a munkám. Jó, hogy hétfőtől péntekig fiatalok vesznek körül. A tanítványaimat érdekli a rajz, senki sem kényszerből ül az iskolapadban. Ez a hozzáállás inspiráló számomra" – kezdte Jakus Tamás.A tanítványai mit szólnak a hobbijához? – kérdeztük. "Tudják, hogy gyerekkorom óta kiemelt szerepet játszik a rajz, az alkotás életemben, s azt is, hogy Kovács Margit-iskola diákja voltam. Azt az oldalamat kevesen ismerik, hogy virtuáldesign művészként is dolgozom. A főiskola idején ástam bele magam a grafikai programokba. Idővel a kézzel készített rajzaimat számítógép segítségével ültettem át. Akkoriban főként autókkal próbálkoztam, szárnyalt a fantáziám. Elképzeltem, hogyan lehetne újjávarázsolni a régi, Győrben gyártott TT-ket. Egyre gyűltek a grafikák, mire a barátaim biztattak: lépjek szintet. Idén megszűnt virtuálistuning honlap szerkesztőihez fordultam, akik egyre-másra jelentették meg a munkáimat. 2006-ban indultam az első hazai VTmasters bajnokságon, ahol meglepetésemre a dobogó csúcsára állhattam. Ezt követően két társammal együtt képviseltük Magyarországot az első virtuálistuning világbajnokságon. Leírhatatlan élmény volt, amikor az olasz és az amerikai csapatot magunk mögé utasítottuk a 2007-es vb-n" – folytatta a győri középiskolai tanár.Ilyen sikerek után miért váltott négy kerékről kettőre? "Egyrészt felkértek motorok tervezésére, másrészt a Triango projekt során rossz tapasztalatokat szereztem. 2008-ban kerestek meg, hogy tervezzek szupersportautót. Az autó a Triango nevet kapta, elég hosszú és rögös utat járt be, végül 2015-ben valósult meg Kazahsztánban. Tudomásom szerint egyetlen darab készült belőle, de a formatervezésért semmit nem kaptam" – mondta a csalódásról Jakus Tamás.Miután átnyergelt a motorok tervezésre, hamarosan megtisztelő feladatot bíztak rá. Az ő tervezőasztalán születhetett volna újjá a legendás magyar motor márka, a Pannónia. A feltételes mód nem véletlen. "A Pannónia újragyártásának megálmodója akkor hunyt el motoros balesetben, amikor az első prototípus elkészült. Ha nem történik a tragédia, valószínűleg újra Pannóniák járnának közöttünk" – elevenítette fel Jakus Tamás.2016 nagy áttörést jelentett a fiatal tervező életében: két motor is megépült, amit tervezett. Az első az AGNC Phoenix motor volt, amely Yamaha Vmax alapjaira szereltek. A vasparipa koncepciója a régi Pannóniák jegyeit és színvilágát idézi. "Több szempontból lényeges ez a jármű számomra. Említettem a tragikus motorbalesetet, de ettől függetlenül szoros az érzelmi kötődésem a régi magyar motorokhoz. Örülök, hogy sikerült a géppel megidézni a Pannóniák szellemiségét, hangulatát" – hallottuk. A másik, 2016-ban épített motor, a Comfort Zone Racer. A motor festését a grafikusművész, Izsay Alexandra tervezte. Az alapjait Honda CB750-es biztosítja, de teljesen átalakította az Alexander MotorCustom műhely. A győri tanár tervei alapján idén elkészült a harmadik motor is, a "White Raven"."Mit tartogat a jövő?" – vetettük fel. "A tervezés során mindig inspirált, hogy a munkáim kilépjenek a virtuális térből. Ez kétszer sikerült és remélem, a jövőben mind több példa lesz rá. A motorok tervezésénél fő szempont, hogy egyedi stílussal bírjanak, amire rögtön rámondják: ez jakusás" – hangzott a válasz. Jövőre ez egy Ducati esetében válik valóra.A Harrison Collection az egyik legfontosabb olasz motorkerékpár-gyűjtemény a világon. A tulajdonosok pályázatot hirdettek idén, amely során egy Ducatit kellett "átvarázsolni". "A tervet pár nap alatt készítettük Gabriel Renz amerikai motorépítővel, de így is sikerült bejutni a legjobb 10 közé. Két hetet kaptunk a részletek finomítására. Hatalmas öröm volt számunkra, hogy abszolút első helyezést értünk el. Így a második helyezetthez képest a csapatunk csaknem kétszeres összeget kapott a kivitelezésre" – hallottuk Jakus Tamástól. Ha megépül a különleges győri szálon futó Ducati, ígérjük, megmutatjuk Olvasóinknak.