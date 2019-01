A győri katonák túszmentő akcióval, tűzpárbajjal készültek a boszniai misszióra - látványos videó, fotók

A közelgő balkáni misszió jegyében összetett zárógyakorlatot tartottak a győri katonák a likócsi laktanyában csütörtök délelőtt. Miközben katonai UAZ-zal leparkoltunk a laktanya gyakorlótere mellett, tucatnyi főből álló, balhézó csőcselék már hergelte, majd rátámadt a katonákra. Másik ellenséges csoport is akcióba lendült és túszul ejtett két embert a közelben.A győri katonák rövid időn belül színre léptek, lecsaptak a túszejtőkre, majd tűzpárbaj után kiszabadították a túszokat és visszafoglalták a területet. Utóbbi "fegyvertény" kommandósoknak is dicsőségére válna, a győri katonák mégis meglepően gyorsan és határozottan léptek fel. Ez akkor is igaz, ha nyilván rendezett jelenet játszódott a szemünk előtt. Azt se felejtsük: a kisalföldi katonák a légvédelmért felelnek, Győrben nincs lövészszázad."Szarajevóban hasonló drámai incidenst, tűzpárbajt látott már élesben?" – kérdeztük a gyakorlat után Aradi Zsolt századostól, aki többször "megjárta" Bosznia-Hercegovinát."Szerencsére nem volt még részünk ilyen embert próbál pillanatokban. Ettől függetlenül próbálunk minden helyzetre a legmagasabban szinten készülni. Ennek része, hogy szót kell értenünk a helyi lakosokkal a szarajevói mindennapokban. Többször foglalkoztunk azzal a kiképzés során, hogy a helyiekhez kulturáltan, a kellő tiszteletet adva közelítsenek a katonák. Figyeljenek arra, hogy véletlenül se sértsenek meg senkit vallási hovatartozásában" – válaszolt a kontingens lövészszázadának parancsnoka."Főként ellenőrző, áteresztő és megfigyelő pontok működtetése, járőrözés a feladatunk kinn. Többször előfordult, hogy körözött vagy gyanús személyek keresésében részt vettünk. Most béke van Bosznia-Hercegovinában, de mint oly sokszor a térség történelmében, az etnikai és vallási feszültségek ott lappanganak a háttérben. Nekünk az a feladatunk, hogy jelenlétünkkel szavatoljuk a békét. Ez nem csak a helyi emberek érdeke, hanem geopolitikai értelemben Magyarországé is" – hangsúlyozta Gyurán Gábor őrnagy, a kontingens parancsnoka-helyettese.A győri katonák 2020 márciusában fejezik be a missziót. Az első félévben itthon tartanak készenlétet, majd szeptembertől jövő márciusáig szolgálnak Szarajevóban. Utóbbi időszak sem a katonák, sem családjuk számára nem könnyű. Szabadságra egy alkalommal mehetnek a hat hónap alatt.