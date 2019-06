A győri diákok sztárokká váltak a szakmájukban - fotók

A PÁGISZ sikerkovácsai egyik tanárukkal, Hegedűs Józseffel: Tarsoly Barnabás, Herkovits Roland, Horváth Tamás és Kelemen Bence Lajos (b-j). A felvételről hiányzik a másik felkészítő tanár, Kozma Csaba.

Hazánk legrangosabb szakmai versenyét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából 65 hazai szakképesítésben hirdette meg nappali tagozaton végzős szakiskolai és szakközépiskolai tanulóknak. Az írásbeli szakaszban 6841 tanuló vett részt.A legjobb eredményt elérők kerültek a szakmák válogatóiba, ahol 508 versenyző diák elsősorban gyakorlati feladatokat oldott meg. Innen vezetett az út a tavaszi Szakma Sztár Fesztivál döntőjébe. A fináléban 52 szakmából 229 diák mérte össze tudását. A Hungexpo területén a rendezvényt 20 ezer látogató kereste fel három nap alatt."Tavaly egy negyedik helyezést értünk el, idén kiemelkedő szereplést tudhatunk magunk mögött" – kezdte Hatos Hajnalka. A PÁGISZ igazgatója hozzátette: "a diákoknak motivációt jelent a részvétel a seregszemlén, hisz jó eredmény esetén felmentést kapnak a szakmai vizsga alól". Volt idén olyan végzős diák a PÁGISZ-ban, aki ugyan nem jutott az országos döntőbe a villanyszerelők között, ám így is annyira jól sikerült számára az írásbeli és a gyakorlati feladatsor, hogy automatikusan ötös érdemjegyet írtak a bizonyítványába."Öt kemény gyakorlati feladatot kaptunk, nem adták ingyen a sikert. Az iskolánktól és támogató cégektől is komoly segítségét kaptunk. Ezt ezúttal is köszönjük" – mondta Horváth Tamás, aki az automatikai technikusok között végzett elsőként. Herkovits Roland szintén az automatikai technikusok között a dobogó harmadik fokára állhatott. Mindkét fiatal felkészítő tanára Kozma Csaba volt. Az erősáramú elektrotechnikusok között Tarsoly Barnabás lett a legjobb diák, őt Kelemen Bence Lajos követi a második hellyel. Mind a négy végzős págiszos a szakmájában szeretne maradni. Van, aki már most saját vállalkozás indításában gondolkozik, akad, aki tovább bővíti a tudását a Széchenyi-egyetemen.Tarsoly Barnabás és Kelemen Bence Lajos felkészítő tanára Hegedűs József volt. "A diákoknak komoly fejtörőket kellett megoldaniuk. Öröm, hogy ilyen nehéz feladatokkal küzdöttek meg sikerrel" – hallottuk Hegedűs Józseftől. A Szakma Sztár Fesztivál idei helyezettjeita Parlamentben is.