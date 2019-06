A győri cég egyedülálló nemzetközi környezetvédelmi minősítést szerzett

Szakemberei a fenntartható technológiák alkalmazása mellett az autóipari üzemek területén erdőnyi fát ápolnak, méhészetet működtetnek, madáretetőket rovarhoteleket gondoznak és védik a természetes vízbázisokat. A vállalat Magyarországon egyedüliként nemzetközi minősítést szerzett a természetes vízbázisok védelméről szóló európai törvényi előírásokra, amit már integrált is szolgáltatási folyamataiba kecskeméti telephelyén.



A Leadec szolgáltatásai lehetővé teszik, hogy az autógyárak kizárólag a magas minőségű termelésre összpontosíthassanak. Ezt a természetes élővilág megóvása érdekében a legszigorúbb környezetvédelmi szabványok betartása mellett végzi. A vállalat, amely több mint két évtizede végez kivitelezési és épületüzemeltetési feladatokat is, a termelés által érintett területek élővilágának ápolását is ellátja a megbízói győri, miskolci és szentgotthárdi telephelyein. A piacvezető autóipari termelő vállalatoknál a környezetvédelmi filozófia érvényesítése már a tervező asztalon elkezdődik, részét képezi az üzem jelenének és jövőjének. A Leadec-nél egymást érik a környezetvédelmi projektek: a szennyezésmentes termelés színvonalát bizonyítja a gyáron belüli méhészet gondozása, úgynevezett kíméleti területeket alakítanak ki az őshonos fauna megóvása érdekében. A Leadec több mint ezer fát gondoz Magyarországon.



A vállalat autóipari megbízóival közösen rendszeresen "örökbe fogad" fákat, növényeket. A Leadec tudja, hogy ennek a teljes ökoszisztémára gyakorolt hatása jelképes csupán, de hitvallása szerint minden egyes elültetett fa a fenntartható fejlődés és egy tisztább környezetbe vetett remény megerősítése.