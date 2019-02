A Győrben közlekedünk szerkesztői kommentálják a hajmeresztő akciókat az utakon

Szakadt a cérna az Audi sofőrjénél az 1-es főúton Győr határában. A szituáció jó eséllyel őt is sokkolta, amikor szemben találta magát a busszal.

Baleseti adatok



A Győri Rendőr-kapitányság működési területén 13 halálos baleset történt 2017-ben. A súlyos sérüléssel végződött balesetek száma 101 volt. Két éve összesen 467 ember szenvedett sérülést az utakon Győr környékén. A 2018-as adatokat a rendőrség a márciusi győri közgyűlésen mutatja be.

Az utóbbi hetekben "mindent" vitt egy ralis fordulás a Szent István úton. Ezt az "akciót" eddig 23 ezren nézték meg a videómegosztón.

Pozitív példák



Pár hete jó volt látni a Facebookon, hogy jelentkezett az az autós, aki meghúzott egy másik kocsit az Árkádnál és rendezni szerette volna a kárt a tulajdonossal. A közvetítésben a Győrben közlekedünket hívta segítségül. A portál szerkesztői szerint szintén jó hír, hogy az autósok motorosokkal szemben tanúsított magatartása pozitív irányba változott. Már nem féltékenyen néznek rájuk, hanem segítik őket, és alig van pár olyan delikvens, akinek bántja a szemét, ha a piros lámpánál előre sorol a motoros.

​Egyre nő a forgalom nagysága



"Az indulatos, agresszív, intoleráns, vagy bambuló vezetési stílus véleményem szerint akkor javulhat, ha a közúti ellenőrzések gyakorisága nőne. Nem a statikus ellenőrzésen lenne a fő hangsúly, hanem a dinamikus ellenőrzésen. Azaz a forgalommal együtt járőrözők szűrnék ki az éppen renitenskedőket. A következetes szigor meghozná a gyümölcsét.



Megjegyzem, ahhoz képest, hogy mennyivel nőtt az autóállomány és a forgalom nagysága a városban az elmúlt években, ehhez képest a baleseti statisztika nem rosszabb, mint a 2008-as. Minimális mértékben ugyan nő az évenkénti balesetek száma, ám messze nem olyan mértékben, mint ahogyan a forgalom nő" - közölte Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke a téma kapcsán.

Sok autósnak nem jelent akadályt a piros lámpa, ám amit a teherautó sofőrje művelt a Fehérvári úton, negatív csúcsokat feszeget. Négy másodperc telt el a pirosra váltás után, a bevásárlóközpont felől terepjáró érkezett, mégsem lassított a teherautó vezetője.

Nem először és valószínűleg nem utoljára közöltünk videókat olyan győri közlekedési helyzetekről a kisalfold.hu-n, melyektől leesik az ember álla. Agresszív autósok "támadtak" a városban és Győr környékén, majd borzolták a kedélyeket a világhálón -a hét elején. Tavaly nyáron is készítettünka kemény manőverekről.Ennyire lecsúszott a vezetési morál Győrben, vagy véletlen, hogy sorozatban összejöttek a videók? - kérdeztük a Győrben közlekedünk szerkesztőitől. (A közösségi oldal készítői több fenyegető üzenetet kaptak, ezért őrzik inkognitójukat évek óta.)"A győri közlekedési morál semmivel sem rosszabb, mint máshol az országban. Pontosabban fogalmazva ugyanolyan rossz. Az, hogy az év első hónapjában ennyire összesűrűsödtek a felvételek, inkább annak köszönhető, hogy mind több autóban van fedélzeti kamera. Az oldalunkat követők is aktívabbak, jobban odafigyelnek egymásra és a környezetükre. Az egyik követőnk szerint ha minden autóban lenne kamera, akkor napi szinten több órányi anyag jönne össze hasonló helyzetekből" - hangzott a válasz.Hogy miért süllyedt ennyire alacsonyra a nívó a közlekedésben, több oka van. Az emberek türelmetlenebbek, frusztráltabbak, érződik rajtuk, hogy rengetegen kizsigereltek lelkileg és fizikailag is. Egyre több a direkt szabályt szegő, aki kivagyiságból művel hajmeresztő mutatványokat. A másik ember teljes negligálása, a környezet érzékelésének hiánya, a nemtörődömség egytől egyig olyan jellemvonás, ami rányomja a bélyegét az utakra."Sokan rosszul tudják a KRESZ-t, félremagyarázások rögzültek bennük, vagy egészen egyedi módon értelmezik a szabályokat. Van egy vezetői réteg, akik alapvető dolgokkal sincsenek tisztában: kötelező haladási irány, kanyarodási szabályok, elsőbbségadási szabályok, előjelző nyilak, táblák jelentése. Vagy a legkirívóbb: a körgeometriás csomópontokban való közlekedés. Ezérta Fehérvári úti csomópontról az oktató videót tavaly ősszel és dolgozunk jelenleg hasonlón az Árkád-csomóponton is. Sokan gyógyírként tekintenek a renitensekre kiszabott súlyos pénzbüntetésekre, vagy bővítenék a forgalomfigyelő kamerahálózatot. Nem állítjuk, hogy ezeknek nem lenne haszna, de a fő feladat a társadalom szemléletformálása" – mondták a Győrben közlekedünk csapatának tagjai.A "kit zavar", a "nem sérült meg senki sem, mi baj van vele" és hasonló, Facebookon terjedő posztokból látszik, hogy nem kevesen rendben valónak találják, ha szabályt szegnek, hiszen "nem történt tragédia". Emögött az bújik meg, hogy mindenki tudja magáról, követett már el hasonlót, és úgy érzi, inkább a szabályszegővel kell közösséget vállalnia, hiszen "senki sem tökéletes". "Mi úgy látjuk, hogy ez destruktív hozzáállás és sajnos terjed" - tették hozzá a Győrben közlekedünk készítői. A közösségi oldal szerkesztői kérésünkre 1-től 5-ig osztályozták a vezetési morált a városban. Az eredmény: 2,2. Hármas osztályzatnál senki nem adott jobbat a csapat tagjai közül.A rendőrség miért nem lép fel erőteljesebben? Elnézve a felvételeket, számos esetben nem tűnik bonyolultnak a szabályszegők előkerítése – vetettük fel. "Sokan vetik a rendőrség szemére, hogy egyáltalán nem aktívak. A győri kapitányság megítélésünk szerint a lehetőségeihez képest jól végzi a munkáját minden téren. A hozzánk eljutott felvételek mennyisége maximális létszámmal működő rendvédelmi testületnek is komoly kihívást jelentene. Nem gondoljuk, hogy a kialakult helyzetért kizárólag a rendőröket kellene bármilyen formában felelősségre vonni. Igaz, üdvösnek találnák, ha a fedélzeti kamerák felvételei alapján több eljárás indulna, hiszen a sebességtúllépést leszámítva, sok esetben egyértelmű szituációkat láthatunk" - hangzott a válasz.Szükség van arra is, hogy a jogosítvány megszerzése ne legyen túl könnyű és pénz kérdése. Szigorúbb vizsgakövetelmények mellett a vezetéstechnikai pályák rendszerének kiépítése, a tananyagba való integrálása javíthatna a helyzeten – hangsúlyozták a szerkesztők., gyorshajtás tekintetében pedig megoldás lehet a lámpák jobb összehangolása. "Győrben számos főúton rossz a lámpák hangolása, túlzottan kiemeltek bizonyos utak, így rendszeresek a fennakadások. Ilyen a Jókai utca és Szent István út kereszteződése. Az előbbi lámpabeállításai csúcsidőben ellehetetlenítik a közlekedését" - búcsúzott a Győrben közlekedünk csapata."A rendkívül erős Szent István úti forgalomnak muszáj hangsúlyos zöld időt biztosítani, ezért a Jókai útnak a Szent István úti jelzőlámpáját alá kellett rendelnünk a Szent István úti zöldhullámnak. Egy perióduson belül kétszer kap rövid zöldet a Jókai úti ág, dupla sávból. Így van ez a párjánál is a Munkácsy útnál, itt is két sávból lehet kanyarodni" - tette hozzá Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet munkatársa.

Vasszigor külföldön



Több nyugat-európai országban vasszigor tartja kordában az autósokat. Franciaországban 4200 fix traffipax van, több ezer a mobil sebességmérők száma, miközben 150 civil autó mér sebességet menet közben. Akit vezetés közben evésen vagy sminkelésen érnek tetten, 23 ezer forintnak megfelelő eurót kell fizetniük. A 0,5 ezrelék véralkohol koncentráció fölötti szabálysértés miatt 1,4 millió forintos bírság jár a jogosítvány bevonásával együtt. Svájcban az autópályákon átlagosan 5 km-enként "figyelnek" traffipaxok.