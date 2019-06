A gyerek-újraélesztés megtanulható - videó

A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány szakemberei ősszel csaknem húsz helyen jártak, idén tizenhatszor tartottak képzést. Így a tavaly nyáron kezdődött akciónk keretében összesen ezerötszázan vehettek azokon részt.

A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány önkéntesei: Szombathelyi Márton, dr. Horváth Eszter, dr. Szabó Viktória és dr. Pap Krisztina. Fotó: H. B. E. Idén Héderváron, Mosonmagyaróváron, Mosonszentmiklóson, Tényőn, Ikrényben jártak az alapítvány gyermekgyógyászai, nővérek, önkéntesek. Ácson, Veszprémvarsányban, Püskin, Bősárkányban, Koroncón, Nagybajcson is, valamint győri iskolákban, bölcsődében, cégeknél. Szerkesztőségünkben is megtanulták az újraélesztést a sajtóház dolgozói, mintegy ötvenen, várandós kismamák, szülők, nagyszülők. Más alkalmakkor, több helyen pedagógusok szintén. Óvodák, önkormányzatok, művelődési intézmények is megszervezték a képzést.

– Volt 8 és 80 éves tanítványunk is. Egy idősebb testvér is segíthet baj esetén a fiatalabbnak. Jó érzés volt azt tapasztalni, hogy a tájékoztató cikkek, a Kisalföld-kampány hatására többen érdeklődnek és bátrabban gyakorolják az újraélesztést – mondta el dr. Horváth Eszter, az alapítvány elnöke. Régi vágya valósul meg, ugyanis szerinte minden bajbajutott mellett lehetne valaki, aki ismeri az életmentő fogásokat. Ha leáll a keringés, a légzés, minden jobb a tétlenségnél – hangsúlyozza és hozzáteszi: gyerekeknél még a mentőhívásnál is fontosabb a lélegeztetés elkezdése. Azt is mindig megmutatják az orvosok, hogyan kell az idegen testet eltávolítani a légútból, a fulladást megakadályozni.





Nemrégiben dr. Horváth Eszter Kozma Szabolcs gyógypedagógus-logopédusnak is megtanította az újraélesztést. A férfi februárban már alkalmazott szívmasszázst egy nyugdíjason, aki a közelében összeesett a teniszpályán. Ugyan sikeresen végezte, de a szabályos mozdulatokat gyakorolni akarta – gyermekméretű bábukon is. Ugyanis diákokkal foglalkozik a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének vezetőjeként: a korai fejlesztésekre, a baba-mama klubfoglalkozásokra csecsemők is érkeznek, a logopédiai foglalkozásaikra óvodások, iskolások, a vizsgálataikra középiskolások, fiatalok. Ezért munkatársai is vele tartottak az oktatásra. Polákné Szeiman Katalin, Koczmann Alexandra és Kissné Kotrics Krisztina tudja, milyen fontosak az első pillanatok, ha szükség van az újraélesztésre, ezért fontos a tudás, amit elsajátítottak. Azt is megtapasztalták, milyen jó hangulatban zajlanak a képzések, erről videó látható itt.

A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány a gyermek-újraélesztés oktatásához tavaly korszerű bábukat vásárolhatott olvasóinknak köszönhetően, a Lapcom Média Alapítványhoz a Jóakarat hídján érkezett forintokból.