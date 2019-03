A francia filmek a győrieket is vonzzák - Vasárnap drámára ülhetünk be a Rómer Házba

Az elmúlt években szoros kapcsolat alakult ki a budapesti Francia Intézet és a Rómer Ház között. A Frankofón Filmnapokon túl más közös programokat is szervezünk, volt már példa francia nyelvű színházi előadásra is. Körülbelül 120 nézőt vonzott be ez az esemény, úgyhogy én azt látom, egyre népszerűbbek a különböző kultúrákhoz kötődő kikapcsolódási formák a győriek körében

A budapesti Francia Intézet és a Rómer Ház együttműködésének fő gerince a filmnapok, amit immár kilencedik alkalommal rendeznek meg.Március 28-a csütörtökön a Yao című francia-szenegáli és az Éjszaka Tunéziában című francia-tunéziai-svéd-norvég-libanoni-katari-svájci filmdrámákat vetítették Győrben. Az idei rendezvényt vasárnap zárják, a Pajzán kívánság című francia filmmel.Országos szinten Győrben, további 11 vidéki helyszínen, és Budapesten zajlott/zajlik a filmvetítésekkel és egyéb kulturális programokkal egybekötött 9. Frankofón Filmnapok és Fesztivál.A fővárosban például február 27-e és március 8-a között jó néhány alkotást megtekinthetett a közönség, olyan nevekkel fémjelezve, mint Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Audrey Tautou, Romain Duris, Omar Sy, Isabelle Adjani és Vincent Cassel.- mondja Takács Krisztián Győr önkormányzati képviselője, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kommunikációs és marketing csoportvezetője, aki azt is elárulta, hogy mely francia filmek az ő személyes kedvencei."Kettő kedvenc jut ebben a pillanatban az eszembe: az Életrevalók (Intouchables) és a Szabadúszók (Le grand bain). Az Életrevalók szerintem egy nagyon megérintő alkotás, felsejlenek benne a társadalmi problémák, az előítéletek.A két főszereplő végül barátként, együtt oldják meg a felmerülő kihívásokat, ami az egymásba helyezett bizalom fontosságát mutatja be. Szerintem - ha általánosságban nézzük - a franciák pozitívan tekintenek a jövőbe, és a másikról mindig azt feltételezik, hogy jó ember. Ez nagyon jól kijön a filmben.A másik egy francia kisváros férfi szinkronúszó csapatáról szól, akik amatőrként nyernek meg egy versenyt. A csapat minden tagjának van valamilyen küzdelme az életben, mégis szinkronban tudnak együtt működni. Szerintem ez a film is fontos üzeneteket juttat el a nézőinek".