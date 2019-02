A fertőendrédi csecsemő, Kendra halálát anyja okozta, de nem gyilkos - fotók a győri ítélethirdetésről

Előzmények



A vádirati tényállás szerint a vádlott második gyermeke 2016. februárjában született Svájcban. A nő pár hónappal később, májusában Magyarországra érkezett, és az élettársához költözött gyermekével Fertőendrédre. A vádlott gyakran fogyasztott alkoholt, gyermekét esetenként elhanyagolta, alkoholos befolyásoltság alatt pedig többször volt a gyermekkel türelmetlen.



A vádlottat különösen a gyermek sírása zavarta. A nő 2016. októberében reggeltől estig egyedül volt otthon, és ezalatt többször vett be nyugtatót, amelyből délutánig legalább 8 darabot elfogyasztott. A délutáni órákban a gyermeke sírni kezdett etetés közben, ezért legalább három alkalommal megütötte a fejét és nagy erővel, hosszasan rázta



Ezt követően a vádlott a halott kisbabát az ágy melletti szőnyegen hasra fektette, ebben az állapotban találta meg a hazaérkező élettárs a gyermeket, aki azonnal segítséget hívott. A kiérkező mentősök a több órája halott csecsemő újraélesztését megkezdték, kórházba szállították.



A vádlott ezután a rendőrök megérkezéséig a szobában rendet rakott. A csecsemő halálának közvetlen oka diffúz agyzúzódás volt, a halál és az agyzúzódás között közvetlen okozati összefüggés volt. Az elszenvedett sérülések és az agyzúzódás következtében olyan fokú agyvizenyő alakult ki kisbabánál, amely a halálát okozta röviddel a sérülések elszenvedése után.



Az ítélőtábla is azt mondta ki, amit a Győri Törvényszék: Kendra anyja nem gyilkos, amikor – három kisebb ütést is követően – megrázta a síró kislányt. Szándéka a halálra nem terjedt ki, ezért halált okozó testi sértésért felel és dr. Kovács Tamás tanácsa 7 évet mondott ki. 2 éve és négy hónapja van már Marietta letartóztatásban, így kedvezménnyel legkorábban 2 év, 4 hónap múlva szabadulhat.

Az ítélőtábla is azt mondta ki, amit a Győri Törvényszé : Kendra anyja nem gyilkos, amikor – három kisebb ütést is övetően – megrázta a síró kislányt. Szándéka a halálra nem terjedt ki, ezért halált okozó testi sértésért felel és dr. Ková Tamás tanácsa. ét éve és négy hónapja van már Marietta letartóztatásban, így kedvezménnyel legkorábban 2 év, 4 hónap múlva szabadulhat.N. Marietta itt a táblán ártatlannak vallotta magát, és végigzokogta a tárgyalás nagy részét. Felmentésért mégsem fellebbezett, pedig védője enyhítést ért, mivel a t év már majdnem „plafon" a megállapított minősítés esetében.Az ügyész szerint viszont azt fejezte ki ezzel a 7 évvel a törvényszé , hogy paraszthajszál választja el ezt a gondatlan tettet az eshetőleges szándékkal elkövetett emberöléstől.A Kendra anyukája mélyszegénységben nőtt fel alkoholista szülő mellett egy Borsod megyei faluban, gyerekkora magában hordozott valamiféle tragédiát – hangzott el korábban az elsőfokú ítélet indoklásában. Azután Gyulán élt 20–21 évesen, gyermeket szült, akit nem volt módja felnevelni, s egyszer elvetélt, amikor a kisfia apja megverte.Ezután Svájcba ment. t hónapig prostitúcióból próbálta magát fenntartani, de amikor kislánya 2016 februárjában megszületett, társa – aki feltehetően az apa volt – levette róla a kezét. Nyár elején hazajött pénz nélkül Kendrával, albérletre nem telt, interneten ismerkedett meg a fertőendrédi ingatlan tulajdonosával, aki befogadta. Ott laktak ketten, míg a szomszéd szobát ét férfi bérelte.Áldatlan állapotok uralkodtak itt az egyébként rendhez szokott anya és kisgyermeke számára. A nő nyugtatókon élt és antidepresszánst szedett, a kettő találkozása állhatott a tragédia hátterében. A nő társa dolgozni ment, ő egyedül maradt, s délutánra nyolcat vett be az erős gyógyszerből.Kendra, a jókedvűnek, szépnek, vidámnak mondott kisbaba sírós kedvében volt, s anyja ezzel – egyes tanúvallomások szerint nem első alkalommal – nem tudott mit kezdeni. Idegesítette és háromszor ütött a csecsemő fejére, a ét halánté án is, ami kizárja egyben azt – érvelt még az első fokon eljárt bíró –, hogy a sérülés valóban leejtésből származott volna. A baba csak jobban sírt, ekkor megrázta, amitől a fejletlen kis koponyában az agyvizenyő azonnal kialakult és perceken belül megölhette Kendrát.A nő ismét beszélt arról önnyei özött, hogy ilyet ő nem övethetett el, rettenetesen fáj neki, hogy ezzel vádoljá . Gyilkosként néznek rá, s bár - mint vallotta - nem akar vádaskodni, de mások is jártak a házban. Ezt legutóbb kirendelt védője is felhozta érvként: "átjáróház volt" az ingatlan. Ám az érv mind a ét bíróságról lepattant, korábban dr. Habony János ezt érdezte: kinek állhatott volna érdekében megölni egy t és fél hónapos gyermeket, nem riadva vissza attól sem, hogy anyja épp vele van".Dr. Ková Tamás tanácsa pedig azt fejtette ki: senki nem járhatott itt észrevétlenül a tragédiához öthető intervallumban, akinek a jöttéről ne lett volna tanú, így kizárjá a ülső elkövető lehetőségét.