A fekvő rendőrre is lesújtott volna a bozótvágós támadó

A fekvő rendőrre is támadt a karddal

Abda. Abda. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség keddi közleménye szerint „hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt rendelt el nyomozást annak a férfinak az ügyében, aki egy bozótvágó késsel rátámadt a jogszerűen intézkedő rendőrökre".



A Kisalföldben többször is beszámoltunk róla, hogy az anyjával élő abdai férfit az egyik járőr végül lelőtte, s belehalt sérüléseibe. Az ügyészség közleményéből az is kiderül, miként védte társát a rendőr a megvadult férfitól, s miért döntött a célzott lövések mellett.



A nyomozás elsődleges adatai szerint múlt vasárnap a késő délutáni órákban egy Abdán élő nő (az elhunyt férfi anyja) mentőt hívott felnőtt fiához. Őt a lakáshoz kiérkező mentők agresszivitása miatt nem tudták megvizsgálni, ezért rendőri segítséget kértek.



„A helyszínre kiérkező rendőrpáros bement a lakásba, ahol a férfi egy körülbelül 40 centiméter élhosszúságú, kiélezett bozótvágó késsel rájuk támadt, ezért a rendőrök kimentek a lakásból, ahol az egyikük a bejárat előtti részen a földre esett. Ezt látva a férfi a kezében lévő bozótvágó késsel a földön fekvő rendőr főtörzszászlóst a fején megütötte, vágott sérülést okozva ezzel. Mivel a férfi a földön fekvő és sérült rendőrt a kezében lévő bozótvágóval ismét meg akarta ütni, ezért a rendőrpáros másik tagja a nála lévő szolgálati fegyverével három lövést adott le a férfira, aki a lövések okozta sérülések miatt a helyszínen elhunyt."



A megsérült rendőr nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, ám azóta már kiengedték a kórházból.