A falvakban még csípős a helyzet - Eddig 132 ezer focipályányi területen volt szúnyogirtás, s nincs vége

A katasztrófavédelem összegezte, mennyit irtott eddig: 128 Győr-Moson-Sopron megyei településen volt olyan szúnyoggyérítés, amelyet ők végeztek. Repülőről eddig 21.310 hektárt, autóból pedig 60.941 hektárt permeteztek. Győr egymaga repülőről 41.500 hektárt, földről pedig 20.700 hektárt tud felmutatni...

Győrben sokat irtottak az elmúlt napokban, a gépet gyakran hallani a fejünk fölött. Pár hete, a szúnyoginvázió kellős közepén megírtuk, hogy a gazda- és barkácsboltok, illetve a gyógyszertárak kifogy­tak a szúnyogirtó szerekből, kenőcsökből, amit lehetett, felvásároltunk. Győrben azóta lényegesen jobb lett a helyzet, s a korrektség megkívánja, hogy ha a számonkérést megírjuk, akkor azt is, ha az irtások elérik a hatásukat. Pár hete, a szúnyoginvázió kellős közepén megírtuk, hogy a gazda- és barkácsboltok, illetve a gyógyszertárak kifogy­tak a szúnyogirtó szerekből, kenőcsökből, amit lehetett, felvásároltunk. Győrben azóta lényegesen jobb lett a helyzet, s a korrektség megkívánja, hogy ha a számonkérést megírjuk, akkor azt is, ha az irtások elérik a hatásukat.



Győrrel más település nem nagyon tud versenyezni, ezt eddig is sejtettük, de a számokat látva most nyilvánvalóvá vált. Mint ahogy az is, hogy ezek szerint ilyen nagyságrendű és rendszerességű irtásokra van szükség, hogy a szúnyogok eltűnjenek (vagy legalábbis lényegesen ritkuljanak) a nyári éjszakákból.



Győrben az első gyérítés április 26-án volt, azóta légi gyérítést 37 alkalommal végeztek, összesen 41.500 hektáron. Földi melegködös irtás is volt: 24 alkalommal, összesen 20.700 hektáron. Mivel Győr területe – ahol szúnyoggyérítést végez a Győr-Szol – körülbelül 5 ezer hektár, ezért a számok azt mutatják, hogy a területet számos alkalommal lefedték.



A katasztrófavédelem 128 megyei településen irtott, a legtöbbször (összesen hétszer) Lipótra, Máriakálnokra, Mecsérre, Mosonmagyaróvárra, Mosonszentmiklósra, Mosonszolnokra és Mosonudvarra tért vissza. Nekünk a helyiek azt mondták, ott „istenes" a helyzet. Eddig hatszor megfordultak Ásványrárón, Bezenyén, Darnózselin, Dunakilitin, Dunaremetén, Dunaszigeten, Halászin, Héderváron, Hegyeshalomban, Jánossomorján, Károlyházán, Kimlén, Kisbodakon, Lébényben, Újrónafőn és Várbalogon. Olyan település is van ugyanakkor, ahol csupán egyszer jártak.

Gábris Katalin és kislánya, Patrícia, akinek a lábán lévő szúnyogcsípések mutatják: van még mit irtani. Ezek döntő részt földi-kémiai irtások voltak, s a számok is azt mutatják, hogy jóval nagyobb arányban irtott így a katasztrófavédelem, mint az égből (vagy vegyesen a két módszert alkalmazva). Cikkünk elején láthatták is: földi irtás mintegy 61 ezer hektáron volt, légi pedig 21 ezren. Az összes kezelt terület annyi, ami 132 ezer focipályának felel meg. Ezek döntő részt földi-kémiai irtások voltak, s a számok is azt mutatják, hogy jóval nagyobb arányban irtott így a katasztrófavédelem, mint az égből (vagy vegyesen a két módszert alkalmazva). Cikkünk elején láthatták is: földi irtás mintegy 61 ezer hektáron volt, légi pedig 21 ezren. Az összes kezelt terület annyi, ami 132 ezer focipályának felel meg.



Szép szám, de a szúnyogot ez nem érdekli, s mi is tudjuk, hogy sok helyen még mindig kritikus a helyzet. Nyilván tudja ezt a katasztrófavédelem is, ezért 48 településen (mintegy 10 ezer hektáron) légi-kémiai irtást tervezett be ezekre a napokra. Hogy melyek ezek a települések, íme hát a lista: Abda, Ásványráró, Bezenye, Bőny, Börcs, Csáfordjánosfa, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Enese, Feketeerdő, Gönyű, Győrladamér, Győrszemere, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Hédervár, Hegyeshalom, Ikrény, Iván, Jánossomorja, Kisbajcs, Kisbodak, Koroncó, Kunsziget, Lébény, Lipót, Mecsér, Mezőörs, Mosonszentmiklós, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Püski, Rábapatona, Rajka, Rétalap, Tét, Töltéstava, Vámos-

szabadi, Vének. Ezek közül több helyen (41 településen) földi irtást is terveznek július 4-én és 5-én.

Csak földi gyérítés további tizenegy településen lesz: Dunaremete, Halászi, Károlyháza, Kimle, Levél, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Mosonudvar, Újrónafő, Várbalog készülhet. S a szúnyog is.